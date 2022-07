‘Nederland komt zonder Russisch gas winter door’

Nederland hoeft komende winter niet te vrezen voor een gascrisis als Rusland geen aardgas meer aan Europa levert. Voorwaarde is volgens een studie van Gasunie, die donderdag werd gepubliceerd, wel dat kolencentrales volop stroom mogen blijven produceren en dat de gasbuffers minstens 80 procent zijn gevuld.

Volgens de Gasunie, in Nederland verantwoordelijk voor het transport van aardgas, is er zelfs ruimte genoeg als Duitsland bij Nederland aanklopt om extra gasleveranties. Duitsland is veel meer dan Nederland afhankelijk van gas van het Russische Gazprom. Zelfs als Duitsland 35 miljard kubieke meter extra vraagt, kan Nederland dat aan. Dat is bijna gelijk aan de hele consumptie van Nederland, ruim 40 miljard. Duitsland krijgt jaarlijks 50 miljard kuub gas door Rusland geleverd.

Hoelang Duitsland nog geleverd krijgt is onduidelijk: nu wordt onderhoud gepleegd aan gaspijpleiding Nord Stream 1 en dat kan voor Rusland een goed moment zijn om de gastoevoer verder terug te draaien of zelfs te stoppen.

Geen garantie

In haar berekeningen gaat de Gasunie ervan uit dat de vraag naar gas substantieel (20 procent) lager blijft, zoals de afgelopen maanden. In een reactie benadrukt energieminister Rob Jetten (D66) dat er ondanks het optimisme van Gasunie geen waterdichte garantie is dat een crisis uitblijft. Met name extra vraag van Europese landen kan alsnog tot een crisis leiden. Cruciaal is volgens hem dat Nederland zuinig blijft doen met gas. „Zodat we de gasopslagen goed kunnen vullen, maar ook omdat het goed is voor de portemonnee”, zei hij tegen de NOS.

Nederland betrok jaarlijks circa 6 miljard kuub gas vanuit Rusland. Vorige week maakte de Gasunie bekend voor 7 miljard kuub aan vloeibaar aardgas (lng) te hebben aangetrokken. Via twee drijvende terminals in de Groningse Eemshaven wordt dat gas vanaf dit najaar aan land gebracht. Dat gas is overigens niet alleen voor binnenlands gebruik bestemd.

Gasunie maakte donderdag ook bekend dat de bouw van de stikstoffabriek in het Groningse Zuidbroek eind volgende maand is afgerond. De werkzaamheden waren als gevolg van een conflict tussen verschillende aannemers stilgelegd. Dit is nu bijgelegd. Vanaf oktober kan de fabriek gaan draaien en dat maakt het mogelijk dat het Groningse gasveld volgens de bestaande planning (in 2023) wordt stilgelegd.

Door stikstof toe te voegen aan buitenlands gas wordt zogeheten pseudo-Gronings gas geproduceerd, waarop cv-ketels en gasfornuizen in Nederland (en andere landen) zijn ingesteld.