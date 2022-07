Meer mensen, meer welvaart en meer vrijheid en mobiliteit hebben ertoe geleid dat er geen onontgonnen landen of steden meer zijn. Sterker nog, geliefde bestemmingen kraken onder de druk van de toeristen. Neem Amsterdam, waar in de zomermaanden meer toeristen zijn dan inwoners. Sommigen van hen komen alleen voor de lusten, zoals drugs en prostituees, en laten de lasten achter, zoals vernielingen en slaapgebrek. Daarnaast veranderen woonwijken van karakter omdat veel woningen via Airbnb worden verhuurd en het aanbod van winkeliers zich enkel richt op de toerist.

Sicco Polders is cafébaas en filosoof.

Toch kan Nederland niet zonder het toerisme, nationaal en internationaal. Mijn café nabij het Amsterdamse Centraal Station wordt hoofdzakelijk bezocht door toeristen. Het personeel kan door de drukte het werk waarvan ze houden goed betaald blijven doen. Ik als werkgever heb voldoende inkomsten, waardoor ook mijn vrouw als slecht betaalde verpleegkundige nog de mogelijkheid heeft om in Amsterdam te blijven wonen. En zo zijn niet alleen in Amsterdam maar op tal van andere plekken in Nederland mensen afhankelijk van de inkomsten door toerisme gegenereerd. Veel horeca zou ophouden te bestaan zonder toeristen en het Van Gogh Museum zou zijn deuren kunnen sluiten. En van taxichauffeurs en busmaatschappijen tot aan Schiphol: de inkomsten zullen nooit voldoende zijn wanneer alleen eigen inwoners gebruik zullen maken van hun diensten.

Naast de economische noodzakelijkheid zijn er meer redenen om toeristen te blijven verwelkomen. Het zijn tenslotte niets anders dan bezoekers die hun eigen habitat verruilen voor een meestal onbekende plek. Elk land, en ook elke stad of dorp, heeft zulke bezoekers nodig. Zij confronteren de inwoners met andere, onbekende levensvormen waardoor er wederzijds waardering kan ontstaan en er idealiter sprake kan zijn van culturele uitwisseling. Juist nu in tijden van polarisering en xenofobie is de ontmoeting met de ander, het ontstijgen van de eigen nationale identiteit naar een meer kosmopolitisch wereldbeeld van grote noodzaak.

Ik kan me prima een Amsterdam voorstellen zonder dronken Engelsen. Maar ik zou niet willen leven op een plek die nooit werd bezocht door vreemdelingen. Vreemdelingen die bijdragen aan de dynamiek van de stad, die nog kunnen bewonderen wat voor de bewoners als dagelijkse kost wordt ervaren, die verhalen kunnen meenemen naar huis die weer anderen kunnen inspireren.

Dat we niet zonder toeristen kunnen, betekent niet dat we niet goed moeten nadenken over hun aantallen en over welk soort van toerisme we beter kunnen ontmoedigen. Het fenomeen toerisme mag niet ten koste gaan van het woongenot van bewoners, en dat doet het nu te vaak wel. We moeten maatregelen treffen, zoals de burgemeester van Amsterdam nu wil, om het aantal bezoekers binnen de perken te houden, zeker nu de cijfers die van voor corona dreigen te gaan evenaren.

De hoeveelheid toeristen beperken en het soort van toerisme willen beïnvloeden, kan prima vanuit het besef dat toeristen niet alleen noodzakelijk maar ook gewenst zijn. Laten we niet vergeten dat Nederland niet zonder toeristen kan, alleen al omdat iedereen van ons ooit zelf toerist is geweest of ooit zal zijn, in binnen- of buitenland.