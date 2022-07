In Portugal zijn snelwegen rondom het districht Leiria gesloten. Sinds vrijdag woeden in de regio veertien branden, donderdagavond waren dat er nog 27. De meest verontrustende brand vond plaats in de buurt van de stad Pombal, waar donderdag vliegtuigen en helikopters water loosden op vlammen die in de buurt kwamen van zeer brandbare dennen- en eucalyptusbomen. Als eucalyptusbomen in contact komen met de brand, kan door de etherische olie in de bladeren een explosie ontstaan.

Foto Nuno Andre Ferreira / EPA