Michael Pilarczyk: ‘Ik leer je om de chaos in je hoofd kwijt te raken.’

Op een kussentje gaan zitten met een rare jurk aan en een kralenketting om je nek: zo omschrijft Michael Pilarczyk (52) de aanpak die hij dus níét hanteert. „Meditatie is een beladen woord, ik weet het. Ik krijg veel zakenmannen die bij me komen. Als ik zou vragen of ze willen mediteren is het antwoord ‘nee’. Maar zou je meer rust in je hoofd willen? Ja, dat willen ze wel.”

Een korte samenvatting van wat Pilarczyk doet: „De chaos in het hoofd herstructureren. Dat vind ik leuk. Dr. Phil. De meeste mensen missen overzicht. Het begint met het creëren van helderheid. Vroeger kon ik mezelf ook niet helpen omdat ik me niet realiseerde dat er iets mis was.”

Begin dit jaar stond hij met twee boeken tegelijk in de top-10 van de CPNB Top 60, de hitparade met de bestverkochte boeken van Nederland. Master your mindset (220.000 exemplaren verkocht) en Je bent zoals je denkt (75.000) staan nog steeds hoog in de lijst. Het door hem vertaalde en uitgegeven Think and grow rich, van Napoleon Hill, werd in Nederland meer dan 150.000 keer verkocht. Deze zomer begint Pilarczyk aan een grotendeels uitverkochte theatertournee door Nederland. ‘Rust in je hoofd’ wordt in mei 2023 afgesloten in Carré.

En dan is er nog een app: Meditation Moments. Na optredens kwam vanuit het publiek vaak de vraag: heb je hier niet een cd’tje van? „Maar ja, een cd, wat moet je daar mee? In 2017 zaten een paar jongens bij mij in de zaal: wij zijn appbouwers, kunnen we samenwerken? Nu zit ik wéér met een bedrijf waar dertig mensen werken.”

De app wordt in Nederland en België dagelijks door meer dan 200.000 mensen beluisterd. De Engelstalige versie, ook ingesproken door Pilarczyk, heeft 600.000 gebruikers per dag. „Je hoeft het niet meditatie te noemen, het kan ook concentratie zijn. Of inspiratie. Je kunt even gaan zitten terwijl je luistert naar wat ik vertel. Of je kunt gaan wandelen in het bos. Ik noem het een momentje voor jezelf.”

Foto Khalid Amakran

Een groot bedrijf, dat was waar in het vorige leven van Michael Pilarczyk de problemen begonnen. Aan het einde van de vorige eeuw was hij presentator op muziekzender TMF en dj bij Radio 538. „Het is nu alsof ik dat nooit heb meegemaakt. De foto’s heb ik nog, die zijn het bewijs, maar het is bijna een ander persoon, een ander leven. Mijn droom was om bij de radio te werken, daar kwam tv bij. Dat vond ik ook leuk. Tot de dag dat ik het niet meer leuk vond.”

Waarom?

„Eerst was het creatief, we mochten zelf de muziek uitkiezen en bepalen hoe de programma’s eruitzagen. Het werd groter en succesvoller – dus gingen anderen bepalen wat we moesten doen. Als je ergens de top in bereikt, komt daar politiek bij kijken. Ineens zijn er belangen die een rol gaan spelen.

„Iedere dag maakte ik vier uur radio en twee uur tv. Dat was pittig. Op Radio 538 was het succes begonnen met karakters, persoonlijkheden. En toen moest het een eenheid worden. Rekenkundige modellen gingen bepalen welke plaat op welk moment moest worden gedraaid om het grootste aantal luisteraars te kunnen bereiken. Het werk was niet leuk meer.

„Ik was 29 en dacht: hoelang kan ik dit nog doen? Je kunt ermee doorgaan als je ouder wordt, maar dan moet je naar andere zenders, Radio 1 of Radio 2. Zo goed vond ik mezelf ook niet, ik was niet de grote ster. In 1999 besloot ik een productiemaatschappij te beginnen, dat deed iedereen toen.

„Future Active Network werd snel groot en succesvol, met 10 miljoen omzet. Een jongensdroom en vreselijk naïef. Ik zag alleen het mooie, niet wat er werkelijk gebeurde. Plotseling had ik een bedrijf met 150 mensen in dienst. Weer ontstond er een politiek spel, met baasjes en opperbaasjes.”

Lees ook de levensles van Michael Pilarczyk: ‘De menukaart is de maaltijd niet.’

Is het niet wonderlijk dat jij niet zag wat er gebeurde?

„Wat nog wonderlijker was: die baasjes gooiden mij uit mijn eigen bedrijf. Ik had twee partners die vermogend waren en ervaren in de zakenwereld. Ze zagen dat het bedrijf echt succesvol kon worden en namen de controle over. Nu kan ik dat wel begrijpen; ik functioneerde niet goed, ik had niet het overzicht om zo’n groot bedrijf te leiden.

„Mijn wereld stortte in. Ik had miljoenen verloren op de beurs, thuis lag een zieke vrouw en daarbij kwam nog wat er in mijn bedrijf gebeurde. Door te drinken kun je de werkelijkheid voor heel even laten verdwijnen. Alleen was het wel veel, een liter wodka of whisky per dag. Veel mensen ontsporen. Ze kunnen moeilijk omgaan met wat er in het leven gebeurt.”

In 2002 vertrok hij om een nieuw bedrijf op te zetten, de Pilarczyk Media Groep, een productiebedrijf dat programma’s maakte voor RTL en later SBS. In 2007 werd het met een miljoenenwinst verkocht aan De Telegraaf. Over al die dolle jaren publiceerde Pilarczyk in 2014 de roman Dansen in de hemel. „Het boek ging over leven en dood. De hoofdrolspeler zag geen uitweg meer door zijn problemen en zijn vrouw wist dat ze doodging. In het boek las je hoe iemand voor het eerst besefte dat het leven eindig is. Dan wordt iedere dag enorm waardevol.” Daarna trok hij met lezingen het land door. „Bij die lezingen kwamen mensen met best pittige levensvragen. Ik zag dat er een behoefte was.”

Wat vertelde je tijdens die lezingen?

„Ik wilde mensen bewust maken van wat ze doen met hun leven, ik stelde ze vragen die aanzetten tot nadenken. Waarom doe ik dit werk? Waarom ben ik in deze relatie? Iedereen rolt maar in dit leven, vaak kom je door toeval ergens terecht en dan is dat maar zoals het is. Terwijl je maar één leven hebt, waarom zou je daar niet zorgvuldiger over nadenken? Iedere dag is zo waardevol, die dag krijg je nooit meer terug. Denk eens na over hoe je je leven wilt inrichten.

„Zelf was ik al bezig met dit onderwerp, ik las er jarenlang boeken over. Maar nog belangrijker: ik had veel levenservaring opgedaan uit de praktijk, dat weegt zwaarder dan wat je leert uit boeken of wat je van iemand hoort. Privé en zakelijk had ik zoveel gedoe meegemaakt, die lessen zijn bijna onbetaalbaar.”

Daarna begon je aan lezingen die niet meer alleen over je roman gingen?

„Het begon spontaan. Ik huurde een zaaltje in Bunnik en wist niet of ik publiek kon verwachten. Een paar dagen van tevoren wilde ik het afgelasten, er zou toch niemand komen. In de laatste dagen raakte het alsnog uitverkocht, 160 mensen.”

Foto Khalid Amakran

Aan het begin van de coronaperiode woonde Pilarczyk nog op Ibiza. De eerste zeven weken was het stil. „Daar werd ik zo blij van. Ik wilde ons eigen eten verbouwen in de groentetuin, om onafhankelijk te zijn. We eten bijna alleen nog maar uit onze eigen tuin. Dat vind ik handig voor de toekomst, zeker als we vaker situaties krijgen zoals met corona. Op een ander Spaans eiland konden we een oude boerderij kopen, met een stuk grond erbij. En een studio waar ik mijn programma’s kan opnemen en live uitzenden.”

Hoe noem je het zelf, wat je doet?

„Persoonlijk meesterschap. Meester zijn over jezelf. Gezond leven, gezond eten, je ademhaling, je zelfvertrouwen, je energieniveau. Leren omgaan met je emoties en gedachten. Levenskunst. Ik weet dat het heel groot klinkt, maar dat is het ook. In Nederland gebruiken anderhalf miljoen mensen medicatie omdat ze deze dingen niet goed kunnen. Eén op de zeven werkenden is niet goed in staat om te functioneren. Dan is er structureel iets mis in een samenleving.

„Wat ik doe is trouwens niet iets voor zielige, arme mensen. Ik krijg telefoontjes van succesvolle mensen die veel geld verdienen en het niet meer zien zitten, ze zijn het overzicht kwijt. Op school worden al deze dingen niet geleerd, terwijl ze wel belangrijk zijn. Door de lockdowns en al het gedoe daaromheen werd het erger dan het al was. Ik merkte dat mijn boeken en de app nog meer werden verkocht.”

Eigenlijk is een app op de mobiele telefoon een rare keuze voor het verspreiden van deze gedachten.

„Die telefoon is inderdaad juist waar de onrust vandaan komt. Daar komen de prikkels binnen, de berichten die te maken hebben met het probleem waar mensen mee zitten. Maar ja, tegelijk is het heel praktisch. De meeste mensen focussen zo sterk op het probleem dat ze voor zichzelf zien – daardoor zijn ze niet meer in staat om te bedenken wat de oplossing zou zijn. Vaak is het probleem minder groot dan ze het zelf maken. Daar probeer ik ze mee te helpen. Rust in je hoofd.”

Je hebt geen opleiding, toch?

„Hier zullen wel opleidingen voor zijn, maar die heb ik niet gevolgd. Ik heb wel van mensen geleerd en cursussen gevolgd, boeken gelezen. Op het podium vertel ik een verhaal dat ik in een soort romanvorm heb geschreven. Als ik een-op-een met iemand zit, gaat het dieper. Wanneer mensen bij me komen met écht grote problemen, die ik niet kan oplossen, dan zeg ik dat ze naar een psychiater moeten, of een arts.”

Vind je zelf dat je zweverig bent?

„Nee. Ik ben voor een liefdevolle wereld. Dat hoop ik te bereiken met wat ik doe.”

Kun je er zelf om lachen?

„Dat niet, wat ik doe is niet om te lachen. Ik probeer het wel luchtig te zien. Een van mijn leraren was een Tibetaanse monnik die de wereld over reisde. Ik ging al zijn workshops doen, ik wilde alles weten. Hij zei tegen me: je moet meer lachen. Dat is het probleem in het Westen, vond hij: jullie zijn te serieus. Zeker in Nederland. De samenleving is sceptisch en cynisch geworden, minder vrolijk en vriendelijk.”