Vijf magische locaties sleept de aarde met zich mee, in zijn razende cirkelgang van 30 km per seconde om de zon. Het zijn gravitatie-oases waarin het subtiele zwaartekrachtevenwicht tussen zon en aarde garandeert dat een object op die locatie altijd op een vaste afstand van de aarde blijft. Op één van die vijf ‘Lagrange-punten’, zoals de astronomen ze noemen, dobbert nu al een paar maanden de James Webb Telescoop, op een constante afstand van bijna anderhalf miljoen kilometer van onze blauwe planeet. Aan deze opvolger van de beroemde Hubble-telescoop is dertig jaar gewerkt en 10 miljard dollar uitgegeven, door de Amerikaanse NASA en haar Canadese en Europese partners. Zo veel vertragingen en zo veel controverses troffen de Webb dat veel astronomen het maar nauwelijks konden geloven dat het enorme ding met Kerst eindelijk gelanceerd werd en er daarna zelfs in slaagde de complexe telescoopspiegel foutloos uit te vouwen op dat ‘Lagrange-punt 2’.

Deze week kon iedereen met eigen ogen zien of dat eindeloze werk en al dat geld ook iets hebben opgeleverd. Natuurlijk! De eerste foto’s spreken al sterk tot de verbeelding. In een onontwarbaar web van wetenschap en esthetiek tonen ze de koude schoonheid van die enorme ruimte buiten de aarde. De allereerste foto is een lange opname van een hemelgebiedje zo klein als een zandkorrel die je op armslengte voor je houdt. De plaat laat zien hoe eindeloos diep het heelal is: zó veel sterrenstelsels, zo veel miljarden lichtjaren ver weg, alleen al op zo’n minuscuul stukje hemel! Net als zijn voorganger de Hubble zal Webb een menselijke uitkijkpost in het heelal worden, met veel schitterend beeld én belangrijke nieuwe inzichten in aard en oorsprong van dat enorme heelal.

Nee, de James Webb onderzoekt niet de vragen waarmee iedere Nederlander of Amerikaan dagelijks worstelt. Wat is de samenstelling van de atmosfeer van verre exoplaneten? Welke sterren en welke types sterrenstelsel ontstonden het eerst na de Big Bang? En waar komen die superzware zwarte gaten vandaan? Een gelukkig aards leven is niet afhankelijk van die vragen. Maar de antwoorden zijn wel van grote invloed op ieders beeld van de wereld, van dat rare universum om ons heen.

In de afgelopen tweehonderd jaar heeft wetenschap ons wereldbeeld oneindig groot gemaakt en daarvan zullen we nooit meer loskomen. Vroeger bepaalden doorvertelde verhalen uit religie, mythologie en volksgeloof hoe wij onszelf en onze omgeving zagen. Nog altijd genieten mensen van mythen en magie, maar als we willen weten hoe het zít, kijken we onmiddellijk naar wetenschap. Die gezamenlijke kennismachine levert grotere precisie, onverwachtere uitkomsten en veel hogere toepasbaarheid dan oude kennissystemen van goddelijke inspiratie en individuele gedachten over eindeloos verweven hemelen en bezielde bossen vol geesten, spoken en elfjes. De Webb telescoop, met zijn eindeloze voorbereiding en verbluffende uitkomsten, is een passend symbool voor die soms ook o zo inefficiënte wetenschapsmachine.

En niet alleen om praktisch nut of nieuwe kennis is wetenschap belangrijk. Het systeem van de wetenschap is ook maatschappelijk van belang, omdat in de wetenschap uiteindelijk niet het gezag of de autoriteit regeert maar alleen het argument beslissend is, het kale feit, het naakte experiment. Dat al die intense discussies kunnen opleveren dat volgende week de conclusies ineens weer anders zijn, kan verwarrend zijn. Je kunt het ook vooruitgang noemen.