‘Ideologie heeft geen adres, maar wel een fiets.” Die fiets – tegenwoordig elektrisch, met stoere dikke banden of via een leasecontract – is immers „het toneel van de klassenstrijd geworden”, schrijft Collectief De Rode Fiets in een manifest dat tijd en taal van Provo doet herleven. Punt 5 uit de via e-mail op te vragen beginselverklaring: „Was de fiets voorheen een relatief indifferent vervoersmiddel, thans is zij veel meer dan slechts een voertuig waarmee we ons van A naar B kunnen verplaatsen. In de vorm van de nieuwe fiets is zij een symptoom geworden van het laatkapitalisme. Deze ideologische coup op de fiets kan niet onbeantwoord blijven.”

Om dit ‘laatkapitalisme’ te lijf te gaan, voert het collectief op kleine schaal sabotage-acties uit – en Daan Heerma van Voss mocht voor NRC een avondje meekijken. In zijn maandag online en dinsdag op papier verschenen stuk beschrijft hij hoe de activisten in Amsterdam net zo lang aan elektrische VanMoof-fietsen schudden tot het alarm afgaat, hoe ze tie wraps aan voorwielen bevestigen zodat herrie ontstaat bij het fietsen en hoe ze bij zogenoemde Swapfietsen goede onderdelen (een zadel of handvat) vervangen door versleten exemplaren.

Het artikel schoot sommige lezers in het verkeerde keelgat. En ook op de redactie ontstond, na publicatie, enige discussie.

De kritiek ging vooral over de ogenschijnlijke sympathie van de auteur voor acties die je ook als vandalisme zou kunnen kwalificeren. Aan het eind van zijn artikel beschrijft Heerma van Voss dat hij, met een beetje tegenzin, ook aan een VanMoof schudt. „Ik voelde me daar niet helemaal prettig bij”, zegt hij telefonisch. „Maar deze mensen hadden me toegestaan mee te gaan, dus ik voelde me enigszins verplicht het te doen. Maar het blijft mijn keuze, en ik sta er achter.”

„We hebben hier in Nederland respect voor het individu, iemands mening en iemands eigendommen”, schreef een boze lezer. „Dit soort artikelen doet daar sterk afbreuk aan.” Een NRC-redacteur die over de techsector schrijft, twitterde dat fietsen „door elkaar schudden en vernielen” domweg „bloedirritant gedrag” is. De Amsterdamse VVD stelde zelfs vragen aan het stadsbestuur over de „vernielingen” van „deze georganiseerde anarchistische bende”.

Er zijn belangrijkere problemen waar de gemeentepolitiek zich mee bezig kan houden, vindt Heerma van Voss. Bovendien: „Vandalisme bestaat bij de gratie van schade, en die is hier niet”, oordeelt hij. Dat vindt ook het collectief.

‘Metaswap’

Je zou inderdaad kunnen zeggen: het schudden aan fietsen totdat het alarm afgaat is hooguit het veroorzaken van overlast („rumoer of burengerucht [...] waardoor de nachtrust kan worden verstoord”, artikel 431 Wetboek van Strafrecht). Het wisselen van onderdelen van Swapfietsen ligt wellicht iets anders. Dit zou je „vernieling of beschadiging” kunnen noemen van „enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort” (artikel 350).

Maar hier maken de activisten „juist gebruik van de zwaktes van het model van dat bedrijf”, zegt Heerma van Voss. Namelijk, dat kapotte onderdelen op de leasefietsen altijd meteen vervangen worden. Daarom spreken de activisten ook van een „metaswap”. Per e-mail meldt het collectief desgevraagd: „Strikt genomen is een onderdeel vervangen geen vandalisme; het is hooguit diefstal. Het betreft hier echter ook geen diefstal, maar een vorm van ruilen.” De acties, benadrukt het collectief, treffen niet de consument maar „het grootkapitaal”.

Op de redactie ging de discussie ook over de vraag of voor een dergelijk artikel van een romanschrijver – want dat is Heerma van Voss – dezelfde journalistieke regels zouden moeten gelden als voor een stuk van een NRC-journalist. „Ik ben een participatiegrens overgegaan die een NRC-redacteur niet over kan”, zegt hij er zelf over. Het is een „persoonlijk verhaal van een schrijver”, stelt chef Juliette Vasterman van de redactie Leven, die het stuk publiceerde. „Dan kun je je iets meer permitteren.” Maar dat stond er niet bij; lezers die Daan Heerma van Voss niet kenden, hadden kunnen denken dat hij een gewone verslaggever was.

Vasterman bestrijdt overigens het idee dat hij het activisme verheerlijkte. „Hij stelde juist kritische vragen.” Dat de activisten in het stuk gefingeerde namen kregen, botst wel weer met richtlijnen uit de NRC-code, die voor álle NRC-journalistiek zou moeten gelden. „Maar in dit geval vond ik het kunnen”, zegt ze. „Die mensen bestaan echt en ik ken hun werkelijke namen. Dit zijn de schuilnamen die ze altijd gebruiken.”

Vormgeving

Het echte probleem, vindt ze, is de context waarin mensen het stuk tot zich krijgen. In de krant was door de vormgeving en plek in het tweede katern, onder het kopje ‘Leven’, duidelijk te zien dat het geen gewone reportage van een verslaggever was. Online is dat onderscheid minder zichtbaar en mensen die het stuk aanklikken via sociale media zien al helemaal niet met wat voor genre ze te maken hebben. Een inzetje met auteursinformatie of een vignetje ‘Leven’ had kunnen helpen, erkent Vasterman.

Dit dilemma speelt vaker op. Grappig bedoelde terzijdes worden in de papieren krant vaak in een vet lettertype vormgegeven; ter redactie worden ze daarom ‘vetjes’ genoemd. Maar online zijn deze bijdragen qua vormgeving niet te onderscheiden van een serieus nieuwsbericht of achtergrondverhaal. Vooral op sociale media reageren lezers soms verontwaardigd: ‘Is dít nou nieuws, NRC?’

Maar het is een illusie, denkt chef eindredactie Marie-Louise Schonewille, dat lezers met een net iets andere online vormgeving meteen zien met welk genre ze te maken hebben. Of lezers het op papier zien is trouwens ook nog maar de vraag, zegt ze. Wat voor de vetjes geldt, geldt ook voor het stuk van Heerma van Voss: „Uit de tekst moet meteen blijken wat voor verhaal dit is. Hoe explicieter hoe beter.”