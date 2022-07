Vrijheid weg en sleur in de dagen: lijkt de cel op de coronatijd?

Een lekker dagje Den Helder, dat was het plan. Arnold (56) had er zin in. Zijn vijftienjarige dochter was mee, op de achterbank, en naast hem zat zijn vriendin. Vijf mei 2020, Bevrijdingsdag. Prima weertje. En misschien, dacht hij nog, konden ze effe met de boot naar Texel op en neer. Maar op de rijksweg ter hoogte van Alkmaar verscheen in de spiegel van zijn zilverkleurige BMW een motoragent. Arnold stak zijn elektrische sigaret omhoog, zo van ‘dit is geen telefoon’, maar de agent bleef naast hem rijden. En achter hem. En voor hem. ‘Wat een zenuwlijer joh’, dacht hij. En ineens werd het menens. Lichtte achterop de motor een bordje op met ‘Volg politie’ en doken overal om hem heen zwaailichten op. Eenmaal gestopt op de vluchtstrook was de auto omsingeld door blauw. „Is dit Bananasplit ofzo?”

Arnold (zijn achternaam vermelden we omwille van privacy niet) was in 2015 veroordeeld voor diefstallen die hij naar eigen zeggen niet heeft gepleegd – erbij gelapt door een kennis – en sindsdien stond zijn leven in het teken van een juridische strijd die hij uiteindelijk verloor. Het vonnis – anderhalf jaar cel – werd onherroepelijk. Dus ten tijde van zijn arrestatie op vijf mei wist hij dat-ie moest brommen. Maar volgens zijn advocaat zou hij per brief een oproep krijgen om zich zelf te laten inrekenen. Dus hij stond op het verkeerde been, die vijfde mei. De aanhouding – en zeker hoe die zich voltrok – was een shock.

Arnolds tijd in de gevangenis, van mei 2020 tot november 2021, viel bijna volledig samen met de coronacrisis in Nederland. Die Bevrijdingsdag van 2020 was voor iederéén bitter. Niks geen viering van 75 jaar vrijheid. Alle evenementen waren afgelast. Heel het land verkeerde nog altijd in een staat van shock over de plotse arrestatie van het vrije leven door de uitbraak van een uitheems, gevaarlijk virus. En toen Arnold eindelijk vrijkwam, murw van het leven achter slot en grendel, maakte het Nederland van buiten de gevangenis zich net op voor zijn derde en vooralsnog laatste lockdown.

Hoe was het, om in coronatijd vast te zitten? En hoe is het überhaupt om vast te zitten? Dat vroeg NRC – terwijl intussen de besmettingscijfers weer oplopen – aan Arnold en twee ex-gedetineerden die al vóór de coronatijd vastzaten. We waren benieuwd of hun ervaringen herkenbaar zijn nu iederéén in Nederland enige ervaring heeft opgedaan met vrijheidsverlies – een bezoekersquotum, de avondklok, gedwongen thuis-isolatie en ‘lockdowns’ – een term die per slot van rekening regelrecht is overgewaaid van over de gevangenismuur.

En hoewel de ex-gedetineerden natuurlijk vastzaten wegens strafbare feiten, hun gevangenschap totaal was en hun vrijheidsverlies extreem, voelt wat ze vertellen inderdaad soms verdacht vertrouwd aan. Het overspoeld worden door regels. De afstomping na maand in maand uit hetzelfde verloop van dagen. Het uitkijken naar de dag dat het, hopelijk, allemaal voorbij is. En, eindelijk vrij, het soms moeizame wennen aan het oude normaal.





Vrijheid

Wie wil weten wat ‘opsluiting’ is moet eerst de vrijheid hebben geproefd. Voor Arnold, een Rotterdammer met pretoogjes en kort grijs haar, betekent vrijheid sleutelen aan z’n motor en een gewoon, rustig leventje met zijn vrouw, dochter en vier honden.

Toon (60, achternaam bekend bij de redactie) raakte al jong verzeild in de drugshandel – zijn ouders hadden een „donkerbruin café” – en zat meermaals vast. De laatste keer zat hij het langst, van eind 1997 tot in 2002, toen hij was veroordeeld voor het leiden van een criminele organisatie. Die verdonkeremaande goederen als elektronica uit de ladingen van vrachtwagens. En ja, hij had in een harde wereld geleefd, lang niet altijd aangenaam, maar het was óók – zo zag hij het toen tenminste – een „vrijbuitersleven”.

Ultieme vrijheid ervoer de Marokkaanse-Nederlander K. (34) in zijn tijd als crimineel. K. handelde jarenlang in zo’n beetje alle soorten drugs en eigenlijk kun je dat leven volgens hem nog het best vergelijken met dat van een romanschrijver. „Je hoeft niks, je werkt wanneer je kunt.” Glimlachend: „Maar het is ook best wel druk hoor. Regelen, organiseren, altijd bezig met nieuwe manieren van smokkel.”

K. kwam na achtenhalf jaar vrij. Het was februari 2020. Strak op tijd voor de eerste lockdown

Het heerlijke aan dat bestaan, vertelt K., was de vrijheid om te doen wat je wilt. Als het in Nederland regende hup naar Spanje, het strand op. En dan weer naar België, naar een café vol vrienden. Financieel onafhankelijk, geen verantwoordelijkheid. Op de dag zelf besluiten wat je doet. „Kom, laten we pissen tegen de Eiffeltoren”, zei hij eens tegen een vriend. Stonden ze dezelfde dag nog in Parijs. Toch maar niet gepist, te veel bewaking. Pizza gegeten en weer terug. „Ik was totaal impulsief.”

Hij genoot van zijn vrijheid, des te harder was de klap toen K. werd gezocht voor een geweldsdelict dat hij naar eigen zeggen niet had gepleegd – „maar logisch dat ik werd verdacht”. Zijn foto werd overal verspreid, K. besloot zichzelf aan te geven. Hij werd veroordeeld en zat ruim acht jaar vast, van 2011 tot begin 2020, kort voor Nederlands eerste lockdown. In één klap alle vrijheid kwijt.





Het nieuwe normaal

Het idee van pissen tegen de Eiffeltoren was ver weg toen K. in 2011 onderworpen werd aan de standaardprocedure bij binnenkomst in de gevangenis, in zijn geval penitentiaire inrichting Veenhuizen. Hier lieten ze hem plassen in een potje. Ze namen ook zijn vingerafdruk af. Schreven hem in als ‘bewoner’ in de gevangenisadministratie. Vroegen hem zich uit te kleden en te douchen. Controleerden zijn kleren en inspecteerden van staatswege een lichaamsopening – de anus, niet de neus.

Zijn cel was een kamertje van tien vierkante meter met bed, kast, wc en gehuurde tv. Zestien uur per dag de place to be. Buiten de cel stond er vier uur per dag arbeid op het program. En vier uur ‘recreatie’, waaronder ook het uurtje luchten viel, sporten, bezoek, bellen met familie, de bieb, scholing, geestelijke verzorging… „Alles wat voor jou belangrijk is,” zegt K., „is gepropt in die vier uur. Mensen in de gevangenis zeggen altijd: ik heb te weinig tijd.” Er ontstond een door regels ingegeven ratrace, vertelt hij. „Mensen renden letterlijk naar de telefoon.”

Rotterdammer Arnold ging na drie maanden in een gevangenis in Alphen aan den Rijn naar de penitentiaire inrichting Middelburg, ‘afdeling oost’. Bovenop de algemene richtlijnen golden daar nog eens 31 aanvullende regels. Niet naar elkaar schreeuwen, roepen, fluiten. Niet bonken op celramen. Roken alleen toegestaan op cel – „rookt u buiten uw cel, dan krijgt u een rapport”. Dragen van pet en/of capuchon alleen toegestaan tijdens het luchten. Zonnebril dragen buiten uw cel verboden.

Testte één van de zestig gevangenen op Arnolds afdeling positief, dan moest iedereen in quarantaine

En er waren de coronaregels. Testte één van de zestig gevangenen op Arnolds afdeling positief, dan moest iedereen in quarantaine. Het overkwam hem drie keer, vertelt hij. Twee weken lang, één keer zelfs drie weken. Zat hij dagelijks nóg langer op cel: ruim 23 uur. Sporten mocht dan niet, werken evenmin. Het enige uitje was dagelijks even naar de luchtplaats. Die was verdeeld in sta-vakken met een rood-wit lint gespannen op een meter hoogte. In elk vak moesten twee gevangenen staan op anderhalve meter afstand van elkaar. „Je mocht dat vakje niet uit”, zegt Arnold. „Maar het stomme was: je mocht je eigen vakje kiezen. Dus iedereen liep op weg naar zijn vakje dicht langs elkaar heen.”

Terwijl Arnold en zijn medegevangenen te verstaan kregen dat ze in de gangen anderhalve meter afstand moesten houden, zag hij de bewakers schouder aan schouder eten. „Wij zeiden: zou je niet eens met je éígen beginnen?” De bewakers gingen bovendien vaak zonder mondkapje de gevangenis in en uit, zag Arnold. „Dan zeiden we: wíj kunnen het niet binnenbrengen hoor, de enigen die het kunnen binnenbrengen zijn júllie!” „Wees maar blij hier binnen!”, luidde dan het antwoord. „Want buiten is het ook helemaal niks.”

PI Middelburg laat weten dat een mondkapje en anderhalve meter afstand inderdaad de afspraak was voor bewakers, „maar niets menselijks is ons vreemd, de coronatijd was pittig”.

De eigen cel werd een soort vrijplaats, vertellen de drie ex-gedetineerden. Een cocon vrij van gevaar. Daar hoefden ze geen rekening te houden met medegevangenen. Daar kwamen de bewakers niet. Daar waanden ze zich vrij van alle regeltjes. „Vanaf begin middag ging je al verlangen naar je cel”, zegt K. „Dat gold voor iedereen.” „Ik kon er muziek draaien”, zegt Toon, die ontdekte dat Frank Boeijen zong over ‘de vrijheid van een gevangene, vrij rond te lopen in zijn cel’. „Die tekst hoorde ik voor het eerst ín de cel!”, zegt hij. „Ik dacht: wauw, ik zit wel gevangen, maar in mijn cel kan ik wel mooi vrij bewegen.”

Foto Merlin Daleman





Afstomping

Turven op de muur hoe lang je nog moet? Ja, er zijn gevangenen die dat doen. In afwachting van zijn rechtszaak rekende K. „voor de leuk” uit hoeveel procent één dag in de cel zou zijn als hij achtenhalf jaar moest zitten. Het antwoord, 0,03 procent (100/(8,5×365 = 3.102 dagen), beviel hem minder. „Zoiets is alleen grappig als je een maandje moet.”

Een gevangenisstraf, zeggen de ex-gedetineerden, begint eigenlijk pas ná de veroordeling. Dan verdwijnen de vechtlust en de stress, je kunt je laptop met dossierstukken dichtklappen en aanvaardt noodgedwongen het nieuwe normaal. „De leegte”, zoals K. het noemt.

Want alles staat vast, is routine, elke prikkel ontbreekt. Werken, slapen, sporten, een telefoontje misschien. Meer smaken zijn er niet. „Je wordt een soort zombie”, zegt K. „Zo noemden wij het als gedetineerden onderling. Je wordt minder actief, fletser in je gezicht. Je ziet het aan hoe een gevangene loopt en reageert. Niets boeit meer. Je dénkt minder.”

Weggestopt zijn, dat is je rol van betekenis. „Je leven wordt overgenomen”, zegt Toon. „De deur gaat open om acht uur, de etenskar komt om twaalf uur, de deur gaat dicht om vijf. Je wordt gedepersonaliseerd, dat is wat het is. En dat is overweldigend.”

Een betonnen muur op drie meter afstand, dat was het uitzicht vanuit de cel in Alphen aan den Rijn

Arnold werd de eerste drie maanden van zijn gevangenschap geen enkel bezoek toegestaan vanwege de coronacrisis. Daarna mocht hij zijn vriendin, die hem voor het laatst had gezien toen de politie hem afvoerde vanaf de snelweg bij Alkmaar, alleen ontvangen achter plexiglas. Zaten ze dan, aan weerszijden van die wand in een koude ruimte – het raam in de bezoekersruimte moest open voor de ventilatie. Ze spraken via een telefoon waarvan de lijn nogal stoorde. De afstand voelde ondraaglijk dus hielden ze hun hand op het plexiglas. Dat glas was best dik, maar als ze hard genoeg duwden bewoog het lichtjes. „Dan hadden we een beetje het idee: we voelen elkaar.”

Arnolds vriendin zag hem afglijden. Z’n gezicht werd grauwer, de sprankeltjes in z’n ogen verdwenen, hij verloor snel gewicht. „Terwijl, hij was altijd gespierd”, zegt ze in hun huiskamer. „Hij werd gewoon een ouwe man.”

Een betonnen muur op drie meter afstand, dat was het uitzicht vanuit Arnolds cel in Alphen. En een stapel pallets in Middelburg. „Keek ik de hele dag tegenaan.” Maar dat uitzicht was niet het ergste. En ook niet de afstomping die elke gevangene in meer of mindere mate ervaart. Bij Arnold waren het vooral de coronamaatregelen die hem murw beukten.

„Joh, kan ik even vijf minuten bellen? Nee, in verband met corona. Wanneer kan ik naar de winkel? Dat weten we niet, in verband met corona. Wanneer kan mijn vrouw op bezoek komen? Kan niet, corona.” Arnold kon het woord niet meer hóren.

Briefjes met de nieuwste maatregelen bepaalden zijn lot. Bewaarders schoven de oekazes onder zijn celdeur door met de stiptheid van Ruttes persconferenties. Als hij ‘shhhhh’ hoorde, wist hij genoeg: scheerde er wéér zo’n briefje onder z’n deur door. „En dan ging ik lezen en stond er: nou, morgen gaat vanwege corona je deur niet meer open, en dat was het. Of: je mag toch niet met verlof. Terwijl mijn vrouw thuis de ballonnen al had opgehangen.” Tientallen van zulke briefjes kreeg hij. Telkens nieuwe maatregelen. Telkens weer zijn hoop gefnuikt.

De eigen wereld werd zo klein dat alles en iedereen erbuiten vervaagde. „Het leven buiten boeit je minder als je binnen zit, je groeit uit elkaar”, zegt K. Hij besloot zijn bezoek zelfs minder vaak te laten komen. „Anders zat je maar tegenover elkaar met van die awkward stiltes. Je maakt niks mee, dus wat moet je je familie en vrienden nog vertellen?”

Foto Merlin Daleman





De vrijheid terug

Hoe langer je gevangenschap duurt, hoe groter de verwachtingen over het leven daarna. Toon droomde van een gewoon leven. Gewóón, net als iedereen. „Huisje boompje beestje. Een goed mens zijn.” K. dacht er in de gevangenis constant aan: „Straks, als ik vrij ben, wil ik dít eten, naar dat nieuwe zwembad, met mijn familie eten. De kip van m’n moeder.”

Hoe dat voelt, het eerste weerzien buiten de gevangenis? „Dat kan ik niet beschrijven”, zegt Arnolds vriendin, die haar telefoon erbij pakt. „Ik kan dat alleen in een filmpje laten zien.” 29 juli 2021. Een vriend filmt Arnold die uit de auto stapt bij een haventje niet ver van hun huis. Zijn vriendin rent hem tegemoet. Ze omklemmen elkaar huilend en zonder een woord te zeggen, hij met zijn hoofd in haar hals, vijftig, zestig, zeventig seconden lang. Zijn eerste keer verlof, hun eerste aanraking in veertien maanden. Nu voelden ze pas echt de armoede van hun hand tegen het plexiglas.

Maar na zo lang in de cel is het oude normaal wennen. Vers uit de bajes ging K. met de trein naar Amsterdam. Van zijn familie had hij een ov-chipkaart gekregen, maar wist híj veel hoe dat inchecken werkte. De conducteur was vergevingsgezind maar in de drukke coupé durfde K. niet te zitten – hij bleef staan op het balkon. „Al die mensen, al die prikkels.” Op Amsterdam Centraal schrok hij van alle mensen die dicht langs hem scheerden. In de gevangenis is er afstand, virus of niet. Je botst niet zomaar tegen een ander op.

Toon zat als vrij man thuis een keer te wachten voor z’n eigen voordeur. Tot-ie open zou gaan. „Terwijl ik zelf de sleutel in m’n zak had.” Alles was hem ontnomen, van zijn ID-bewijs tot zijn burgerrechten, en nu had hij alles weer in eigen hand. Moest hij alles zelf doen. „Dat slurpte energie.”

K. kwam vrij in februari 2020, maar niet heus. Pseudo-vrij, met een enkelband en een avondklok van 23 uur. Het toezicht bleef. De senior casemanager. De elektronisch toezichthouder. De jobcoach. De casemanager Werk en Inkomen. „Opgeteld een handvol reclasseringsambtenaren.” En in maart 2020, zegt hij, kwam er nóg eentje bij. „Mark Rutte.” Lachend: „Ik grapte tegen familie en vrienden: nou, weten jullie ook wat het is, zo’n enkelband!”

Toon zat als vrij man thuis een keer te wachten voor z’n eigen voordeur. Tot-ie open zou gaan

De ene lockdown uit, de andere in. Arnold wandelde eind 2021 een Nederland binnen dat hij nog amper had meegemaakt. Automobilisten met mondkapjes op, pijlen met tape op de grond. „Pak die deurklink niet vast, niet aan de leuning zitten”, hoorde hij zijn vriendin tot zijn verbazing waarschuwen. En toen hij in de bouwmarkt een patroon voor z’n kitspuit wilde kopen, zei de verkoper verontwaardigd: „Heb je dat besteld dan?” „Maar,” zei Arnold naar achter wijzend, „dáár hangen ze…”

Na drie lockdowns, een kwartaal avondklok en twee Bevrijdingsdagen vol restricties ving in maart 2022 in Nederland het vrije leven weer aan. Volle kroegen, drukbezochte concerten en uitgestelde jubilea. Maar ook: terug de verjaardagskring in, forensen die tegen je aan schurken op het treinstation, luidruchtige collega’s in de kantoortuin. Zo luidruchtig dat je soms terugverlangt naar het comfort van je eigen cocon.

„Dit is m’n hok”, zegt Toon in zijn kantoortje in de tuin. Hij woont in Eindhoven en werkt in de lokale forensische kliniek van waaruit patiënten terug de samenleving ingaan. Zijn ‘hok’ is een kamertje van drie meter lang en anderhalve meter breed. Ruimte genoeg in zijn huis, maar dit is de plek waar hij het liefste werkt, aan zijn bureautje tussen de boeken. Hier voelt hij zich vrij. „Ik kan hier vrij denken en hier staat alles wat ik ben.” Het ‘hok’ is net zo klein als zijn cel was.

K. heeft in zijn achtertuin een schuur en toen hij voor het eerst de deur opendeed dacht hij: hé, dit is even groot als mijn cel. Er een bed in zetten gaat hem te ver. Maar als hij het druk heeft, dan verlangt hij soms terug naar zijn eigen plek achter de gevangenismuren waar hij dagelijks ongestoord een „bakkie koffie” met een sigaretje kon doen. „Dan denk ik letterlijk: ik mis mijn cel”, zegt hij. „Daar was gewoon niks. Je was alleen, niemand die tegen je praatte, geen verplichtingen.”

En Arnold? Die heeft een zeecontainer op tien minuten van z’n huis. Tweeënhalve meter breed en zes meter lang. Geen ramen. „Je kunt er je reet niet keren, maar ik vind het er helemaal geweldig.” Hij sleutelt er aan z’n motor, in zijn eentje, radio aan, peukie erbij. En dat had -ie vroeger nooit, die behoefte. Nu is hij er elke dag. „M’n plekkie.”