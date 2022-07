Klacht bij mensenrechtencollege voor discriminerende antispieksoftware

Een student aan de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) dient vrijdag een klacht in bij het College voor de Rechten van de Mens (CvdRM) voor het gebruik van antispieksoftware die haar niet herkende omdat ze zwart is. Tijdens de coronapandemie moest Robin Pocornie een tentamen maken met een lamp op haar gezicht gericht, omdat de software haar anders niet herkende. Witte medestudenten hoefden dat niet, vertelt ze in een interview met de Volkskrant. Pocornie diende de klacht samen met het Racism and Technology Center in.

De VU maakte tijdens de coronapandemie gebruik van Proctorio-software, die met een algoritme controleert of studenten frauderen bij het maken van thuistentamens. Proctorio scant de studentenpas en het gezicht van de student. Pas als het gezicht van de student herkend is, kan diegene aan het tentamen beginnen. Naast de VU maakten volgens het Racism en Technology Center tijdens de pandemie onder meer de Universiteit van Amsterdam, de Technische Universiteit Eindhoven en de Universiteit Twente gebruik van de software.

Bij Pocornie lukte het meerdere keren niet om in te loggen en zij begon daardoor later dan andere studenten aan haar tentamen. Het computerprogramma herkende haar pas toen ze op klaarlichte dag met een lamp direct in haar gezicht scheen. Ook werd ze een keer tijdens een tentamen uitgelogd omdat ze volgens de software niet aanwezig zou zijn. Tegen de Volkskrant zegt Pocornie dat ze door de software niet werd herkend als mens.

Excuses

Pocornie diende eerder al een klacht in bij de VU. Ze vraagt de universiteit publiekelijk excuses te maken, geen gebruik meer te maken van de software en voortaan vooraf te controleren op mogelijke discriminerende effecten van technologie in het onderwijs. Volgens Pocornie heeft de universiteit niet genoeg met haar verzoek gedaan. Daarom dient ze nu een klacht in bij het CvdRM. Het is volgens een woordvoerder van het mensenrechtencollege de eerste keer dat het een klacht ontvangt over discriminatie door gezichtsherkenningssoftware.

Tegen de Volkskrant zegt de VU „ten zeerste te betreuren dat de student stress heeft ervaren door de inzet van het systeem”. Ook zegt de universiteit dat een extern bureau onderzoek gaat doen naar klachtmogelijkheden op de VU.

Het is volgens Naomi Appelman, voorzitter van het Racism and Technology Center, al langer bekend dat gezichtsherkenning vaak minder goed werkt bij mensen van kleur. „Onderzoekers van [de Amerikaanse universiteit] MIT en Microsoft toonden in 2018 al aan dat bij drie grote aanbieders van gezichtsherkenningssoftware zwarte vrouwen in bijna 35 procent van de gevallen niet werden herkend, terwijl dit bij witte mannen in minder dan 1 procent van de gevallen fout ging.”

