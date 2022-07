Tien jaar terug sprak vrijwel niemand over generaties. Ja, we hadden wel een idee van wat een babyboomer was, maar men had het nog niet massaal over Generation X, Y (millennials) dan wel Z.

Olaf Leeuwis is boekhandelaar in Leiden en publicist.

Tegenwoordig wordt mensen voortdurend gevraagd van welke generatie ze zijn. Maar net zoals ik mijn bloedgroep niet paraat heb, wist ik tot voor kort niet tot welke generatie ik zou behoren. Inmiddels weet ik dat ik blijkbaar een millennial moet zijn, aangezien ik net voor de eeuwwisseling ben geboren ben.

Denken in generaties is trending, je wordt bijkans doodgegooid met millennials en boomers. Column na column verschijnt over de idiosyncratische aspecten van deze groepen. Millennials zouden lui zijn, losgezongen van de werkelijkheid, zich een Starbucksverslaving zitten te vervelen in Amsterdam en we zouden de oorlog niet met ze gaan winnen.

NRC-columnist Japke-d. Bouma maakte laatst gebruik van generationele karakteristieken bij haar tips voor millennials en boomers hoe met elkaar om te gaan op kantoor. Met boomers moet je het niet gaan hebben over veganisme in de bedrijfskantine en van de millennials moet je de ongebreidelde ambitie temmen.

Vaak is de kritiek op generatiedenken dat dat te generaliserend is. Bouma schreef daarom ook al als disclaimer: „generaties bestaan niet, en generaliseren en karikaturen helpen niemand”.

Wat een groep definieert

Het gaat mij om iets anders. Wie op internet even zoekt op het woord ‘millennial’, ziet al snel dat ook dan de meeste resultaten naar millennials op de werkvloer leiden. Dat er vooral daar een generatiekloof lijkt te heersen is natuurlijk het gevolg van het feit dat het werk de voornaamste plek is waar generaties samenwerken en waar ze dus ook kunnen botsen. Hierdoor is een bedrijfskundige kijk op het begrip van millennial of boomer begrijpelijk, maar het onderbelicht wel in sterke mate wat een groep, qua identiteit, het meest definieert: cultureel kapitaal.

Cultureel kapitaal is geen nieuw begrip. Het duidt op het geheel van gedragspatronen, culturele uitingen, smaak en kennis van een groep en dus ook van de individuele leden van die groep. De bedenker van het begrip, de Franse socioloog Pierre Bourdieu, richtte zich vooral op klassen die zich een eigen cultureel kapitaal toekennen om zich zo te onderscheiden van de andere klassen.

Het opvallende is dat cultureel kapitaal tegenwoordig eerder wordt gekoppeld aan een zekere generatie en niet meer aan een zekere klasse. Maar paradoxaal genoeg is er tussen de generaties juist een grote uitwisseling gaande van cultureel kapitaal. Al de uitingen, muzieksmaken, gadgets en kledingmodes zijn in een grabbelton gegooid waar zowel ‘Vera uit De Pijp (21)’ als ‘Willem-Jan uit Waddinxveen (63)’ in mogen graaien.

Lees ook: Hebben smartphones een generatie verwoest? Nou nee

Niet te onderscheiden

Neem Vera of Tim, de mensen uit mijn generatie. Ze gebruiken veelvuldig Tiktok en lezen de Tiktok-boeken die op dat medium populair zijn, zoals The Midnight Library. Maar uit die grabbelton hebben ze ook de langspeelplaten van hun vaders gehaald. The Rolling Stones, Deep Purple en Bob Dylan, ze worden na dertig jaar weer gedraaid op nieuw aangeschafte platenspelers. Uit diezelfde grabbelton: kledingstukken van corduroy, terwijl deze stof vijf jaar terug alleen nog maar gedragen werd door stoffige oude mannen.

Willem-Jan en Thea, boomers, maakten de jongere generatie vijf jaar terug nog belachelijk om hun smartphoneverslaving, terwijl zij inmiddels modernere mobieltjes hebben dan hun kinderen. Bovendien deinzen zij er ook niet voor terug om hippe witte sneakers te dragen of om een Instagram-account te hebben. Generaties zijn zo niet te onderscheiden.

Er lijkt een tendens gaande onder ouderen om zich door het overnemen van culturele uitingen uit de jeugdcultuur ‘jonger’ te presenteren. Gelijktijdig en omgekeerd lijken jonge mensen ouder door zich codes of zaken uit de materiële cultuur van de ‘generaties’ boven hen toe te eigenen. Ik noem de trend van de ribbroek of de jonge lieden in tweed jasjes.

Lees ook de tips van Japke-d. Bouma voor millennials en ‘kantoor-boomers’: Wees (een beetje) coulant voor ‘bepaalde’ witte mannen van boven de 55

De dood op afstand

Het kan ook anders liggen, natuurlijk. De tendens van mensen boven een zekere leeftijd om jonger te willen lijken is al wat ouder. Die kan onder meer worden toegeschreven aan de onbewuste angst van de mens om het eigen verval en de eigen dood onder ogen te zien. Jezelf jonger laten lijken helpt deze angst op afstand te houden. Althans, dat is de theorie van het boek The Worm at the Core: On the Role of Death in Life (uit 2015, van de Amerikaanse psychologen Solomon, Greenberg en Pyszcynski).

Bij jongere generaties is die vrees over het algemeen nog afwezig. Bij hen staat de neiging om zich tegen de leden van de eigen generatie af te zetten, omdat zij voortdurend worden gewezen op zogenaamde kenmerken die zij gemeen zouden hebben met generatiegenoten. Of generaliseer ik dan te veel? Vroeger zetten jongere generaties zich meer af tegen de generatie van hun ouders – de zogenoemde ‘protestgeneratie’ deed dat althans.

Erg is dat niet, dat gebeurt nou eenmaal zo en zoals Carry van Bruggen in 1925 schreef in Hedendaagsch fetischisme: „Distinctiedrift is levensdrift.” Het treurige gevolg hiervan is echter dat hoe meer mensen zich proberen te onderscheiden van de groep waar ze (zogenaamd) toe behoren, des te meer ze op elkaar gaan lijken. Hierdoor werd de elpee weer een rage (vinyl!) en zo ook is de papieren krant nog lang niet dood en wappert de corduroybroek weer om veel benen. Dat is een jammerlijk lot van de neiging om jezelf uniek te wanen.

De scherpe scheidslijnen tussen generaties die op de werkvloer worden waargenomen zijn nogal fluïde. Maar dan zorgt het cultureel kapitaal wel voor andere groepsidentiteiten.

Nieuwsbrief NRC Slim Leven Stukken die je helpen om je leven fijner en je carrière beter te maken Inschrijven