Ivana Trumps voorliefde voor glitter en glamour liet ook The Donald stralen

Roze en wit marmer, overal damast, glimmende messing en blinkend bladgoud. De donderdag overleden Ivana Trump was veel meer dan de eerste echtgenote van de Amerikaanse zakenman Donald Trump. In de vijftien jaar dat ze getrouwd was met ‘The Donald’, zoals ze haar man graag noemde, drukte ze een belangrijk stempel op zijn vastgoedimperium en indirect ook op zijn latere gooi naar het presidentschap.

Als vicedirecteur belast met de interieurinrichting legde ze de basis voor Trumps imago van opgepompte overdaad, schone schijn en blingbling, dat hij later zo succesvol zou uitventen in zijn carrière als reality-tv-ster en politicus. „Als er ook maar iets in goud gestoken kon worden of gestoffeerd kon worden met damast, dan werd het dat”, schreef ze in Raising Trump, een van haar memoires. „Het waren de jaren tachtig en mijn smaak was die van overdreven glitter, glamour en drama.”

Machtskoppel

In 1949 in het toenmalige Tsjechoslowakije geboren als Ivana Marie Zelnícková ontsnapte ze aan het communisme door te emigreren naar de VS. Als model in New York leerde ze Trump kennen, met wie ze in 1977 in het huwelijk trad en vooral in de jaren tachtig een zogenoemd power couple vormde. Het stel was niet weg te slaan uit de roddelpers, waarbij ook Ivana volop aandacht trok. „Over vijftig jaar zijn we als de Rockefellers”, schepte ze regelmatig op.

Hoewel van minder gegoede komaf, bewoog Ivana zich veel soepeler door de elites van New York dan haar onbeholpen en lompe echtgenoot. „Charmant en verfijnd wist ze deuren te openen naar hogere sociale kringen die anders voor Mr. Trump gesloten waren gebleven”, bracht The Washington Post vrijdag in herinnering.

In ambitie deed ze ook niet onder voor Donald. Ze werkte keihard, had een scherp oog voor details en combineerde het moederschap van drie kinderen (Ivanka, Don jr. en Eric) met het vicedirecteurschap. In die laatste rol was ze nauw betrokken bij de totstandkoming van enkele van Trumps meest emblematische projecten, zoals de Trump Tower en het Plaza Hotel in New York en het Taj Mahal-casino in gokbadplaats Atlantic City.

Hun scheiding beheerste in 1992 maandenlang de voorpagina’s van de New Yorkse tabloids. Nadat Ivana erachter was gekomen dat Donald een affaire had gehad met het jongere fotomodel Marla Maples (naast escapades met vele andere vrouwen), brak er een juridisch gevecht uit dat mede via de schandaalpers werd uitgevochten. Ivana beschuldigde hem onder meer van verkrachting, al lichtte ze later toe dat dit niet „in de letterlijke of criminele zin” begrepen moest worden.

Donald had enkele jaren eerder zijn bestseller The Art of the Deal uitgebracht, waarin hij hoog opgaf van zijn eigen onderhandelingstactieken. Maar Ivana wist in de vechtscheiding veel binnen te slepen. In weerwil van de door hem meermaals aangepaste huwelijkse voorwaarden kreeg ze 14 miljoen dollar mee, een royale alimentatie voor de kinderen en een geliefd familiehuis in Greenwich. Ook mocht ze alle cadeaus houden die hij haar ooit gaf.

‘Groots en inspirerend leven’

Na haar scheiding van ‘The Don’ had ze opeenvolgende partners, allen van Italiaanse komaf en de laatste een stuk jonger dan zijzelf. Ook na de vechtscheiding bleef ze voor Donald altijd de moeder van zijn drie oudste kinderen, van wie vooral Ivanka en Don jr. als oogappeltje en stamhouder een prominente plek innemen in de familiedynastie. Tijdens zijn campagne en presidentschap spraken ze elkaar nog weleens en vertelde ze hem – vergeefs – dat hij zich „wat kalmer” moest gedragen.

Donderdag werd Ivana aangetroffen onderaan de trap van haar appartement in New York. Er waren geen sporen van inbraak of geweld en de politie onderzoekt of ze na een val van de trap om het leven is gekomen. Haar ex maakte haar dood donderdag via zijn Twittersubstituut Truth Social wereldkundig: „Ze was een schitterende, prachtige en geweldige vrouw, die een groots en inspirerend leven leidde.”