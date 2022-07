Is EU wel solidair in een gascrisis?

Nu de gascrisis in Europa steeds dreigender wordt, is de vraag: hoelang houden de beloftes van onderlinge solidariteit stand? De eerste scheurtjes ontstonden woensdag, nadat de Hongaarse regering de ‘noodtoestand’ uitriep en per augustus een verbod op de uitvoer van fossiele brandstoffen, waaronder gas, aankondigde. Zo’n verbod is in strijd met EU-wetgeving die landen verplicht tot ‘solidariteit’ bij het verdelen van gas, maar Brussel maakt zich steeds meer zorgen of dat principe standhoudt in noodsituaties.

Rusland neemt Europa met gas steeds strakker in de tang, in wat inmiddels een energieoorlog wordt genoemd. Van de 27 EU-landen zijn er twaalf deels of volledig afgesloten van Russisch gas. Dat Moskou de gaskraan volledig dichtdraait, durft niemand meer uit te sluiten.

De consequenties daarvan zouden gigantisch zijn – niet alleen in afzonderlijke lidstaten die fors van het gas afhankelijk zijn, maar voor de volledige Europese Unie. Bijvoorbeeld omdat de consequenties van het stilleggen van bepaalde industrieën in de gehele interne markt voelbaar zullen zijn. Maar vooral omdat in EU-landen in geval van een energiecrisis ‘solidair’ met elkaar moeten zijn en de ergste tekorten in de ene lidstaat dus door anderen moeten worden opgevangen.

Concreet betekent het dat wanneer een land zijn eigen ‘beschermde consumenten’ – private huishoudens en onder meer ziekenhuizen – geen gas meer kan leveren, buurlanden moeten bijspringen. Oók als ze daarvoor de eigen industrie moeten afkoppelen. Hoe dat in de praktijk uitpakt, blijft nog gissen, zegt de aan de Universiteit van Groningen verbonden energiejurist Ruven Fleming, die zich verdiepte in de wettekst. „Solidariteit is geen juridisch concept, dus in een noodsituatie blijft de vraag: hoe dwing je het af?”

Veeg teken

Een veeg teken is dat lidstaten sinds 2018 verplicht zijn met hun buren ‘solidariteitsovereenkomsten’ te sluiten over voorwaarden rond levering en betalingen. Tot op heden zijn slechts zes van dit soort akkoorden gesloten – Nederland sloot er niet één. Fleming: „En als er geen overeenkomst is over bijvoorbeeld de betaling, ontstaan in de praktijk allerlei problemen.”

Ook Georg Zachmann, energieanalist bij denktank Bruegel, vreest voor het moment dat de Europese solidariteit echt getest gaat worden. Wat gebeurt er als Duitsland industrie zou moeten afkoppelen om gezinnen in Slowakije warm te houden? „Het is een enorm grijs gebied, met allerlei open vragen. Hoeveel gas is beschikbaar, hoeveel heeft het vragende land precies nodig, wat wordt ervoor betaald? Uiteindelijk wordt het een heel politieke afweging.”

Europese solidariteit werd de afgelopen jaren wel vaker op de proef gesteld. Bijvoorbeeld bij de verdeling van mondmaskers in het begin van de pandemie, of toen vaccins begin 2021 nog schaars waren. Het was het schrikbeeld van „egoïsme en protectionisme, gesloten grenzen en exportverboden” waar Commissievoorzitter Ursula von der Leyen onlangs naar verwees, in een oproep om dat in de gascrisis toch vooral te voorkomen.

Maar Europese solidariteit is als het gaat om gas nog veel ingewikkelder. Vooral omdat lidstaten alleen snel gas kunnen leveren aan hun directe buren. Waar je mondmaskers nog enigszins eenvoudig over de lidstaten kunt verdelen, is dat bij gas onmogelijk. En dan zijn er nog veel meer complicerende factoren, bijvoorbeeld: op hoeveel gas heeft een lidstaat in nood precies ‘recht’? Of: moet een EU-land dat zich onvoldoende heeft voorbereid daarvan de consequenties voelen? Moet Duitsland, speculeert een diplomaat, bijvoorbeeld eerst maar zijn kerncentrales weer aanzetten? En: in hoeverre moet de, op dit moment torenhoge, marktprijs van gas bij het helpen van buren nog een rol spelen? In Brussel kan de druk op Nederland toenemen om Slochteren toch weer te openen.

Het zijn allemaal gaten in de bestaande Europese wetgeving, die, erkennen ook EU-ambtenaren, overduidelijk niet is gemaakt voor een situatie waarin gas voor langere tijd extreem schaars is. Fleming wijst er bijvoorbeeld op dat met de factor betaalbaarheid nergens rekening wordt gehouden. „Energiezekerheid gaat over beschikbaarheid en betrouwbaarheid, maar ook over of huishoudens het nog wel kunnen betalen. Lidstaten bedenken nu allemaal zelf maatregelen om burgers daarbij te helpen, maar als je uitgaat van solidariteit is het heel onwenselijk dat zoiets binnen Europa zo uiteenloopt.”

‘Ook huishoudens korten’

De Duitse minister van Economische Zaken Robert Habeck stelde afgelopen dinsdag op een persconferentie in Wenen openlijk vragen bij de bestaande EU-wetgeving, die huishoudens per definitie boven de industrie plaatst. Die wet is volgens Habeck niet gemaakt voor „mogelijk maandenlange onderbrekingen”. In dat geval moeten ook huishoudens „hun deel bijdragen”, omdat de consequenties anders veel te fors zouden zijn.

Maar hoe kun je die besparingen bij burgers op Europees niveau stimuleren – of zelfs afdwingen? Woensdag komt de Europese Commissie met een voorzet waarin ze lidstaten onder meer aanmoedigt burgers en bedrijven financiële prikkels te geven voor het besparen op gas. Ook komt Brussel met richtlijnen over welke sectoren cruciaal zijn voor het functioneren van de interne markt en daarom voorrang moeten krijgen.

Het zijn allemaal vooral manieren om te voorkomen dat er uiteindelijk pijnlijke verdeelvraagstukken ontstaan. Over wat er gebeurt als de bodem van de voorraden straks echt in zicht is, durft nog haast niemand te speculeren.

