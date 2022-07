In excusesland klinkt ‘sorry’ nooit zomaar

Als het tijd is om sorry te zeggen, en woorden tekortschieten, is één gebaar soms genoeg. En dus ging Willy Brandt in 1970 in Warschau door de knieën. Een spontane actie, zou de West-Duitse bondskanselier later zeggen, ingegeven door de oorlogsellende die Duitsland in Polen had aangericht. Maar wel een actie die de geschiedenis veranderde: Polen voelde zich gezien, de Pools-Duitse betrekkingen werden hervat. Brandt kreeg er een Nobelprijs voor.

Het contrast tussen de zwijgende knieval van Brandt en de excuses die tegenwoordig klinken is groot. Bij die laatste draait alles om precieze keuzes: de juiste woorden, niets aan het toeval overlaten. Van spontaniteit is geen sprake. Aan de „diepste excuses” die minister van Defensie Kajsa Ollongren (D66) deze week namens het kabinet aanbood aan de nabestaanden van de slachtoffers van de genocide in Srebrenica, de moslimenclave die viel onder toezien van Nederlandse Dutchbat-militairen, ging lang ambtelijk beraad vooraf.

De Nederlandse regering zegt dus niet zomaar sorry. En toch zijn excuses in opmars. Vorige maand maakte premier Mark Rutte (VVD) nog excuses aan de Dutchbatters, omdat die op pad waren gestuurd „met een opdracht die gaandeweg onuitvoerbaar bleek”. Afgelopen februari bood Rutte zijn excuses aan de bevolking van Indonesië aan voor het extreme geweld tijdens de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog (1945-1949). Voor het slavernijverleden worden nog geen excuses gemaakt, werd twee weken geleden bekend, maar die volgen misschien later alsnog.

Vroeger was de Nederlandse geschiedenis vooral iets om trots op te zijn. Dat de regering nu steeds vaker sorry zegt, toont dat de pijnlijke hoofdstukken niet meer onder het tapijt worden geveegd en er zelfs verantwoording over wordt afgelegd. De trend is onmiskenbaar. De afgelopen vier jaar maakte de Nederlandse regering zeker acht keer excuses voor mensenrechtenschendingen, volgens een database van de Universiteit van Tilburg. De excuses voor de Toeslagenaffaire en gasbevingen in Groningen zijn daar niet in meegenomen. In de twintig jaar daarvoor ging het ook om acht keer. Zo werd in 2001 voor het eerst sinds 1947 excuses aangeboden voor mensenrechtenschendingen.

Verdedigingsmuren

De excuses komen niet uit het niets: er wordt om gevraagd. „De media, de Tweede Kamer en waakhonden zoals de Nationale Ombudsman beuken steeds meer in op de klassieke verdedigingsmuren van beleidsmakers”, zegt bestuurskundige Paul ’t Hart. „Ze accepteren het niet meer als de regering problemen ontkent of bagatelliseert of wijt aan externe factoren. En de laatste verdedigingsmuur van het kabinet is: sorry zeggen.”

Nu er steeds vaker sorry moet worden gezegd, zoekt het kabinet naar handvatten: wanneer zeg je wel of geen sorry? En hoe moet je dat zeggen? Het moet wel oprecht overkomen, maar niet tot schadeclaims kunnen leiden, is de gedachte. Om daar grip op te krijgen, kwamen ambtenaren jarenlang bijeen in een ‘interdepartementale werkgroep Excuses’, bleek deze week uit documenten van het ministerie van Financiën met betrekking tot de Toeslagenaffaire, verkregen door RTL Nieuws en Trouw via de Wet open overheid (Woo).

Het eindrapport van de werkgroep uit 2018 is niet openbaar. Maar hoe breed er werd nagedacht over dat hoe en waarom blijkt wel uit het feit dat ambtenaren van maar liefst acht ministeries aanschoven. Zelfs Infrastructuur en Waterstaat dacht mee over het betuigen van spijt. In de Woo-documenten staat alleen de conclusie: excuses aanbieden hoeft „mits zorgvuldig geformuleerd” niet tot schadeclaims te leiden. De documenten laten ook op detailniveau zien hoe pragmatisch het kabinet is. Zo schrijven ambtenaren over een ‘bloemenbon’ voor gedupeerden van de Toeslagenaffaire: „onwenselijk”. Deze zou een „olievlekwerking” kunnen hebben en het kabinet zou mogelijk „te nederig” overkomen.

Ook belangrijk: timing. De excuses voor ‘Srebrenica’ lieten 27 jaar op zich wachten, om uiteindelijk bijna gelijktijdig met de excuses aan de veteranen te worden uitgesproken. Volgens een woordvoerder van Defensie was het besluit ‘gekoppeld’. Als de ene groep excuses krijgt, kan de ander niet wachten.

Maar té snel aan té veel groepen excuses aanbieden is ook weer niet gewenst. Een van de overwegingen van het kabinet om nog geen excuses voor het slavernijverleden aan te bieden, ondanks een advies dat wel te doen, is precies dat groeiende aantal excuses voor andere zaken. Het moet wel bijzonder blijven. Bovendien dient zich een goede gelegenheid aan. Volgend jaar wordt herdacht dat de slavernij 150 jaar geleden ten einde kwam.

Twijfel aan integriteit

Als de regering dan toch overgaat tot het maken van excuses, wordt elk woord zorgvuldig gewogen. Vaak is ze bang voor juridische gevolgen. Dat kun je goed zien aan de excuses voor ‘Srebrenica’. Ollongren zei: „De internationale gemeenschap faalde in de bescherming van de mensen van Srebrenica. Als onderdeel van deze gemeenschap deelt de Nederlandse regering in de politieke verantwoordelijkheid voor de situatie, waarin dit falen kon gebeuren. Daarvoor bieden wij onze diepste excuses aan.”

„Het klinkt alsof daar héél hard over nagedacht is, zodanig dat je niet hoeft te zeggen: wij hebben gefaald”, zegt Tom Postmes, hoogleraar sociale psychologie. „Daar is vast een juridische reden voor, maar voor het helende aspect van excuses is het juist goed om aan de slachtoffers toe te geven dat je hebt gefaald.” Postmes vertelt dat zijn promovenda zag hoe in Groningen het vertrouwen van de bevolking werd geschaad door de excuses die de instanties keer op keer aanboden voor fouten bij de gaswinning en de afhandeling van bevingsschade. „Als mensen zien dat het ondertussen fout blíjft gaan, gaan ze twijfelen aan je integriteit. En dat is problematisch, omdat je nog met elkaar verder moet.”

Uiteindelijk lijkt het antwoord op één simpele vraag bij elke vorm van excuses de doorslag te geven: zijn ze oprecht? „We leven in een excusesland”, merkte Toeslagenouder Kristie Rongen deze week op Twitter op over de houding van ambtenaren en bewindslieden, „terwijl zij die eigenlijk niet willen geven”.

Minister van Defensie Kajsa Ollongren (D66) bood deze week excuses aan namens het kabinet, aan de nabestaanden van de slachtoffers van de genocide in Srebrenica, de moslimenclave die viel onder toezien van Nederlandse Dutchbat-militairen. Vorige maand maakte premier Mark Rutte (VVD) ook al excuses aan de Dutchbatters.

