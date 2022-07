‘Ik blijf gelukkig wel altijd kalm in mijn hoofd’

Nine: „Ik heb er bewust voor gekozen om alleen een kind te krijgen, omdat ik richting de veertig ging en mijn grote liefde nog niet had gevonden. Liefde kan je niet afdwingen en ik vind dat een kinderwens het daten ook wel een zware lading geeft. Ik heb het nu samen met een vriend gedaan, die woont in Frankrijk. Zien de meisjes een foto van hem, dan weten ze: dit is onze papa. Als ze later vragen hebben of contact willen opnemen, kan dat gewoon.

„Mijn moeder past sinds kort op woensdagochtend op, zodat ik kan gaan mountainbiken, maar verder doe ik het alleen. Er zijn zeker wel momenten dat ik het niet meer trek, maar over het algemeen gaat het heel gemoedelijk. Toen ze net waren geboren, was het wel wennen. Op de eerste avond thuis probeerde ik paniekerig twee kleine huilende hummeltjes te troosten met het enige kinderliedje dat ik kende. Na een uur zingen besefte ik: dit moet ik gaan loslaten, want dit werkt niet. Uiteindelijk zijn we op bed neergeploft en leerde ik mijn belangrijkste les: bekijk het per dag.

„Ik had een superfijne kraamverzorgster, die was heel erg down-to-earth, net als ik. Daar heb ik veel baat bij gehad. Dat eerste jaar slaap je gewoon niet. Een maand of vijf heb ik verlof opgenomen. Daarna werkte ik weer fulltime. Zij gingen dan vier dagen naar de crèche, maar ik werkte mezelf helemaal over de kop. Toen kwam de coronagolf en konden ze ook niet meer naar de crèche. Gelukkig waren ze nog wel zo jong dat ze veel sliepen. Ik ben toen voor mezelf blijven herhalen: ‘Ik zie mezelf als moeder die relaxed met hen omgaat en daarnaast haar baan nog kan doen’. Ik ben niet religieus, maar geloof wel dat je met een positieve mindset veel meer aankan. Je ziet dat het dan ook gewoon lukt. Echt niet altijd, maar over de hele lijn helpt het wel.”

In het kort Foto David Galjaard Nine van Barneveld (44) studeerde technische bedrijfskunde aan de Hogeschool van Amsterdam. Ze werkt bij Tata Steel als manager procesveiligheid; in die functie moet ze grote rampen voorkomen. Hiervoor werkte ze twaalf jaar als zzp’er voor technische bedrijven in het onderhoud. Ze woont met dochters Bente en Beau (beiden 3), een eeneiige tweeling, in Castricum. Ze verdient ruim twee keer modaal.

Rustig koffiedrinken

„Ik sta om half zes op. Dan heb ik een uurtje waarin ik rustig kan koffiedrinken en mijn doelen voor de dag kan opschrijven. De meisjes slapen gelukkig door tot half zeven. Ik kleed ze aan en we ontbijten, om kwart over zeven gaan we de deur uit naar de crèche. Rond acht uur ga ik aan het werk. Nu werk ik drie dagen op kantoor en vrijdag werk ik thuis met de meisjes, want dan heb ik geen crèche – dat was financieel niet te doen. Toen ze een jaar waren, heb ik acht uur ouderschapsverlof per week opgenomen. Zo heb ik wel dezelfde baan, maar minder werkdruk. Ze zijn maar één keer jong.

„Rond vijf uur zijn we thuis, dan zet ik ze even rustig achter een filmpje of ze spelen buiten. Ik kook een maaltijd, vaak van Ekomenu. Het is lekker overzichtelijk en gezond, al tikt het qua kosten best aan. Nu merk ik ook dat de energierekening flink omhoog is gegaan. Voor de crèche betaal ik per maand 2.300 euro, voor drie dagen per week. Netto komt dat neer op 750 euro. Op maandbasis houd ik nog duizend euro over voor feestjes, kleding, boodschappen en uit eten gaan. Maar ik wil er zeker niet over klagen. Ik ga nog steeds in het weekend met ze naar een restaurant of ergens wat drinken met een taartje aan het strand.

„Ik heb zo veel mogelijk ‘geautomatiseerd’. Qua financiën wordt alles automatisch afgeschreven, boodschappen worden elke twee weken bezorgd en de robotstofzuiger gaat aan de slag als ik naar mijn werk ga.

„Er hangen to-dolijstjes op de koelkast die ik ’s avonds afwerk, dat scheelt ’s ochtends zo veel stress. Ik zet het ontbijt klaar voor de meisjes, pak hun tassen en mijn eigen tas in. Ik zorg dat hun lunchbakjes zijn gevuld en neem mijn vitaminen. ’s Ochtends hoef ik alleen nog maar hun kleren aan te trekken, haren te doen en samen te ontbijten. Ik hoor weleens verhalen van mensen die met een verhit hoofd naar de crèche racen. Nee, wij hebben ’s ochtends nooit stress.

„In december 2020 heb ik dit huis gekocht. Een aannemer heeft de aanbouw vernieuwd en ik heb de keuken erin gezet. De kinderen ‘klusten’ mee, die waren toen anderhalf en kropen rond tussen de keukenkastjes. Daarvoor hebben we een half jaar in zes verschillende vakantiehuisjes gewoond, dat was best pittig.

„Ik blijf gelukkig wel altijd kalm in mijn hoofd. Er zijn nog steeds honderd klussen die ik moet doen. Maar je moet gewoon per dag bekijken wat je gaat doen en je daarop focussen. De meisjes gaan eigenlijk overal mee naartoe.”

Wandelend vergaderen

„Op vrijdag werk ik met de meisjes thuis en doe ik geen zware meetings. Moet ik een keer met een toezichthouder bellen, dan zet ik ze achter een filmpje. Ik ga ook regelmatig wandelend vergaderen in de duinen en dan zitten zij in een duo-fietskar te spelen. Soms leg ik ook knutseldingetjes op tafel. Je moet het praktisch indelen. Als het echt niet gaat, moet ik kunnen stoppen en ’s avonds verder kunnen gaan.

„Na het eten ruimen we samen op. Rond zeven uur gaan ze naar boven. Ze douchen, poetsen hun tanden en ik lees nog een verhaaltje voor. Rond acht uur ben ik klaar met het avondritueel. ’s Avonds ga ik vaak lezen of ik kijk een goede film. Nu ben ik begonnen met het schrijven van een boek over mijn ervaringen. Ik kom uit een creatief nest, mijn vader was kunstenaar en mijn moeder was lerares mode-ontwerpen en die creativiteit miste ik wel. Ik lees heel veel boeken, onder meer over spiritualiteit en psychologie. Het visualiseren en manifesteren heb ik daar wel vandaan.

„Om half tien kijk ik altijd Nieuwsuur, dan ben ik weer even bij. ’s Avonds schrijf ik regelmatig in een dagboek. Ik heb geen partner voor reflectie, dus ik moet wat kritischer naar mezelf zijn. Vrienden spreek ik vaak tijdens de lunch, al ben ik er nu ook wel aan toe om ’s avonds een volwassen gesprek te voeren met een goed glas wijn. Een collega zei: ‘Misschien is het ook wel een voordeel dat je alleen bent; je blijft wat positiever.’ Daar zit wel wat in. Tegen jezelf chagrijnen, daar heb je alleen jezelf mee.”

In Spitsuur vertellen stellen en singles hoe zij werk en privé combineren. Meedoen? Mail naar werk@nrc.nl

Hoe doet zij het? Opstaan Half zes, de meisjes staan op om half zeven. Woning Hoekwoning (koop) met tuin in Castricum. Hulp Geen, dat kan financieel nu niet uit. „Ik maak zelf schoon en de meisjes ‘helpen’ – die maken met een vaatdoekje de meubels schoon. De robotstofzuiger zet ik aan als ik naar het werk ga, dat is ook een aanrader.” Laatste grote uitgave Een nieuwe keuken. Huisdieren Geen. Naar bed Om tien uur gaat Nine naar boven en om half elf slaapt ze.