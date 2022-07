Hij is daadkrachtig en de rest zanikt

Klaar. Het is een woord met een grote wervende kracht. Er zit iets kristallijns en glasachtigs in, iets van de klinkklare overgang van de ene naar de andere wereld. De voornaamste troef van het woord is dat het twee betekenissen heeft die elkaar voortdurend ondersteunen: helder én voltooid, duidelijk én af. Van kapot naar gerepareerd, van troebel naar doorzichtig, van de duisternis naar het licht, van onaf naar klaar. Van onbevredigd naar bevredigd, dat ook. Waar nog bij komt dat de klank van het woord ook al zo klaterend is. Elke vrouw die Clara heet profiteert van al die associaties.

Als je klaar bent, is het af en kun je verder met je leven. Dus wordt het woord graag gebruikt door mensen die verder willen, maar gehandicapt worden door tragen van geest die nog niet zover zijn. Treffend verbeeld in de uitdrukking: „Ik ben er klaar mee.” Een beknopt gezegde, vol suggestieve kracht. Voor de ik-figuur geldt dat hij begrijpt dat anderen willen doorzeuren, maar dat híj de zaak inmiddels helder vindt, en afgedaan. Híj is daadkrachtig, de rest zanikt. Hij (of zij, de uitdrukking is ook onder vrouwen populair) wil doorploegen, voortmaken, klare wijn schenken. Bedenkingen? Tegenargumenten? Ze is er helemaal klaar mee.

Maar ja, die rest is er nog wel. Die wil iets regelen. Die komt met kaartjes, statistieken, berekeningen. Met een bemiddelaar en zelfs met de ME. Die rest is nog niet zover.

En daarom is de uitdrukking de laatste tijd aan een nieuwe carrière begonnen en ontdaan van de subjectiviteit die er nog in zat. Je kunt het de mensen voor hun giertank horen zeggen. „Het is nu klaar.” Discussie beslecht. Het is helder én voltooid. Iedereen kan dat zien. Het gevoel is feit geworden.

Voor de boeren dan.