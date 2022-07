Helpt elektrisch rijden de boeren? Vier vragen over het verband tussen het klimaat en stikstof

Het zijn de berekeningen waar heel wat boeren en ook politici op zaten te wachten. Volgens nog niet gepubliceerde rekensommen van het ministerie van Financiën hoeft de uitstoot van stikstof minder snel te dalen als Nederland in 2030 zijn klimaatdoelen haalt. NRC kreeg de afgelopen week inzicht in de berekeningen.

Tweede Kamerleden hekelden na de berichtgeving de stikstofplannen van het kabinet, die „de gevolgen van een supervluggertje” zouden zijn. Haastwerk dus, een gemiste kans en slecht voor het vertrouwen in de politiek, klonk het in Den Haag.

Het kabinet had volgens hen bij het formuleren van het stikstofbeleid beter met de klimaatplannen rekening moeten houden. Vervolgens werd het stil.

Vier vragen over de stikstof- en klimaatdoelen in Nederland en de agrarische sector.

1 Wat hebben stikstof en klimaatbeleid met elkaar te maken?

Op het eerste gezicht weinig. De uitstoot, of beter de neerslag van stikstof moet snel minder worden omdat stikstofverbindingen de natuur ernstig aantasten. Dat geldt bijvoorbeeld voor ammoniak uit de landbouw, als poep en pies zich mengen, maar ook voor stikstofoxide uit het verkeer. Maar dit zijn geen verbindingen met broeikasgassen zoals CO 2 en methaan die verantwoordelijk zijn voor de opwarming van de aarde.

Toch is het logisch dat de aanpak van het klimaatprobleem in verband wordt gebracht met de stikstofaanpak. Maatregelen die goed zijn voor het klimaat zorgen vaak ook voor minder stikstofuitstoot. Niet voor niets mogen auto’s tussen 6.00 en 19.00 uur nog maar 100 kilometer per uur rijden op de snelwegen, in plaats van 130. Daardoor daalt de uitstoot van CO 2 én van stikstofoxide. Ook een beperking van de veestapel heeft een dubbel effect: minder stikstof én minder methaan.

2Hoe staat het klimaatbeleid er nu voor?

Nederland wil in 2030 zijn uitstoot van CO 2 en soortgelijke broeikasgassen met 60 procent verlaagd hebben ten opzichte van 1990. Dan moet er nog heel wat gebeuren, want tot en met vorig jaar kwam Nederland niet verder dan een reductie van bijna 24 procent. Het klimaatakkoord uit 2019 ging uit van een reductie van 49 procent, maar vorig jaar concludeerde het Planbureau voor de Leefomgeving dat er nog onvoldoende gebeurde om dat doel te halen.

Nu ligt de lat nog hoger. Europa streeft naar een uitstootreductie van 55 procent en om dat klimaatdoel ‘zeker’ te halen, heeft het huidige kabinet het doel verhoogd naar 60 procent. Met Rob Jetten (D66) heeft Nederland voor het eerst een klimaatminister gekregen en via hem neemt het Rijk voor het eerst nadrukkelijk de leiding. Ministers die gaan over verkeer, wonen en industrie moeten aan Jetten verantwoording afleggen over de vorderingen op klimaatgebied.

In de eerste zes maanden van dit kabinet zijn al de nodige maatregellen in het vooruitzicht gesteld. Ter illustratie: het einde van de cv-ketel komt eraan, nieuwe lease-auto’s moeten vanaf 2025 elektrisch zijn en er wordt gewerkt aan een landelijk leidingnetwerk voor duurzame waterstof. Het slechte nieuws is dat door de oorlog in Oekraïne een energiecrisis is uitgebroken, waardoor het klimaat op het tweede plan dreigt te komen. De kolencentrales mogen bijvoorbeeld weer vol aan, terwijl die eerder een productiebeperking opgelegd hadden gekregen.

3Als we massaal elektrisch gaan rijden, geeft dat de boeren dan meer stikstofruimte?

Landbouw, industrie en verkeer zijn verantwoordelijk voor het teveel aan stikstof in Nederland. Daarnaast komt ook uit de buurlanden stikstof overgewaaid.

Er zijn grofweg twee manieren om de noodzakelijke reductie van dat overschot aan stikstof te realiseren. De ene mogelijkheid is elke ‘sector’ te verplichten een einde te maken aan zijn eigen overschot. Dan helpen verbeteringen in het verkeer de landbouw niet en komt de lat voor landbouw niet lager te liggen. De tweede mogelijkheid is steeds naar het totale overschot te kijken dat moet worden gereduceerd. In dat geval zou het de landbouw kunnen helpen als bijvoorbeeld verkeer en industrie snel vergroenen.

Het RIVM brengt de overschotten in kaart en bevestigt desgevraagd dat „nieuwe klimaatmaatregelen ook een stikstofreducerend effect” kunnen hebben. Met een streng klimaatbeleid hoeven er dus minder andere maatregelen te worden getroffen om de natuur te sparen. Het Rijksinstituut gaat daarbij niet uit van de voornemens die op klimaatgebied zijn gemaakt, maar rekent op basis van wat er daadwerkelijk aan beleid is gerealiseerd. Dus nieuwe windmolens moeten echt draaien, bedrijven moeten daadwerkelijk hun uitstoot gereduceerd hebben.

Betekent dit ook dat de ene sector de ander kan helpen zijn stikstofprobleem op te lossen of is bijvoorbeeld de landbouw verantwoordelijk voor zijn eigen overschot? Dat is, zegt de RIVM, een politieke keuze die nog gemaakt moet worden.

4En hoe staat het eigenlijk met de verduurzaming van de landbouw zelf?

Pieter Boot, tot voor kort klimaatspecialist van het Planbureau voor de Leefomgeving, oordeelde onlangs hard over de verduurzaming door de boeren. „In de landbouwsector zie ik überhaupt nog geen concrete plannen”, zei Boot, die tot zijn pensionering de nationale klimaatplannen bij het PBL doorrekende.

Binnen het klimaatakkoord behoort landbouw met verkeer tot de achterblijvers. Een jaar geleden voorspelde Pieter van Geel, voorzitter van het landbouwoverleg binnen het klimaatakkoord, dat het „erg lastig” zou worden de klimaatdoelen voor de sector voor 2030 te halen. Het financieel compenseren van een kolencentrale die moet sluiten, is nu eenmaal gemakkelijker dan tienduizenden boeren overtuigen op een andere bedrijfsvoering over te gaan, zei hij in een gesprek met Ed Nijpels, die de voortgang van het klimaatakkoord bewaakt.

Dat Van Geel in 2021 al weinig optimistisch was over de doelen van 2030 is veelzeggend. Inmiddels zijn de omstandigheden verslechterd: de stikstofproblemen en het boerenverzet leggen de klimaatgesprekken feitelijk stil. Terwijl voortvarend klimaatbeleid volgens deskundigen zeker 80 procent van de stikstofproblemen zou oplossen.