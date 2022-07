Giselle van Cann volgt Marcel Gelauff op als hoofdredacteur NOS Nieuws

Giselle van Cann is vanaf september de nieuwe hoofdredacteur van NOS Nieuws, meldt de NOS vrijdag. Ze is de opvolger van Marcel Gelauff, onder wie ze meer dan tien jaar plaatsvervangend hoofdredacteur was.

Voordat Van Cann bij de hoofdredactie van de NOS kwam, werkte ze bij het Financieele Dagblad als financieel journalist, politiek verslaggever en adjunct-hoofdredacteur. Als hoofdredacteur van NOS Nieuws wordt ze onder andere verantwoordelijk voor het journaal op radio en televisie, nos.nl en het jeugdjournaal.

„Er ligt een volle vernieuwingsagenda en we gaan boeiende journalistieke tijden tegemoet”, zegt Van Cann tegen de NOS. „Het is een eer om daar leiding aan te mogen geven.” Ze spreekt van een „kritische en leergierige” redactie, die „in beweging” is op het gebied van diversiteit en inclusie.

De afgelopen jaren nam de kritiek uit met name conservatief-rechtse hoek tegen de NOS toe. Na aanhoudende intimidatie besloot de NOS zijn logo van satellietwagens te halen. Tegelijkertijd is de NOS digitaal gegroeid met een app en kanalen voor jongeren.

