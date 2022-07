Lezen in de zomer: gebroken families met trauma’s in boeken over het koloniale verleden

Een strenge, zwijgzame vrouw die weigerde aardappels te eten, zo beschrijft Tessa Leuwsha een van de schaarse jeugdherinneringen aan haar oma Fansi (1905-1979), de Surinaamse grootmoeder die ze niet wezenlijk leerde kennen toen die nog leefde. In het boek Fansi’s Stilte probeert Leuwsha (1967) het levensverhaal van haar oma, relatief kort na de afschaffing van de slavernij geboren, via interviews met haar tantes en ooms te achterhalen. Gebroken familielijnen en intergenerationeel trauma worden in het boek treffend in beeld gebracht. Wat opvalt is de heldere toon waarmee Leuwsha haar familiegeschiedenis verweeft met de impact van Nederlands kolonialisme op Suriname.

Kolonialisme en de gevolgen van de Afrikaanse diaspora stonden het afgelopen jaar bij gevestigde culturele instellingen zoals het Rijksmuseum duidelijker op de agenda. Maar hoe laat je een geschiedenis zien die veelal gedocumenteerd en verteld werd vanuit het oogpunt van de machthebber? Verhalen van en over de voor het merendeel ongeletterde tot slaaf gemaakten moesten het vooral van de mondelinge overleving hebben.

Schrijver Cynthia McLeod waagde zich aan een reconstructie van de periode 1765-1779 in haar succesvolle historische debuutroman Hoe duur was de Suiker? (1987), waarvoor ze vele jaren archiefonderzoek deed. Het leven op en rond de plantage in de achttiende eeuw komt knap tot leven.

Minder bekend is het literaire werk van de schrijver en politieke duizendpoot Albert Helman (1903-1996), een tijdgenoot van Leuwsha’s grootmoeder. In tegenstelling tot oma Fansi behoorde hij tot de Surinaams-Nederlandse elite, maar ook Helman plaatst in zijn roman De Stille Plantage (1931) kanttekeningen bij het heersende narratief over het Nederlandse kolonialisme in zijn tijd. De ontmenselijking van de tot slaaf gemaakten waardoor de uitbuiting in stand werd gehouden, komt duidelijk naar voren.

Tessa Leuwsha: Fansi’s Stilte. Olympus, 224 blz., €15

Cynthia McLeod: Hoe duur was de suiker? Leeslicht, 128 blz., €13,50

Albert Helman: De Stille Plantage. Uitgeverij Maarten Muntinga B.V., 240 blz., €25