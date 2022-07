Feministische Russische kunstenaar hoeft niet naar strafkamp

De Russische kunstenaar Joelia Tsvetkova is door de rechtbank vrijgesproken van het verspreiden van pornografie. Dat meldt persbureau Reuters vrijdag. De aanklager had drie jaar en twee maanden celstraf in een van Ruslands beruchte strafkolonies tegen haar geëist.

Tsvetkova werd in 2019 gearresteerd en beschuldigd van het verspreiden van pornografie, nadat ze tekeningen van vrouwenlichamen en vagina’s had verspreid op het internet. Ze werd later tot buitenlands agent verklaard en zat vier maanden in huisarrest. Tientallen Russische kunstenaars en beroemdheden namen het voor haar op en internationale mensenrechtenorganisaties voerden actie voor haar vrijlating. Aanhangers verwijten de Russische overheid dat Tsvetkova is opgepakt vanwege de activistische en feministische aard van haar kunst.

Drie jaar lang duurde het proces, totdat de Oost-Russische rechtbank vrijdag de 29-jarige Tsvetkova vrijsprak van verspreiding van pornografie. In een Telegram-chatgroep schrijven aanhangers over een „overwinning voor de verdediging”. Toch wordt de vrijspraak nog niet volledig gevierd: de aanklager heeft nog tien dagen om in hoger beroep te gaan.

Tekeningen uit de serie ‘Een vrouw is geen pop’, die aanleiding waren voor haar vervolging wegens ‘pornografie’.

Zeldzaam

De vrijspraak is zeldzaam in Rusland, waar de afgelopen twee jaar al duizenden activisten werden vervolgd en opgesloten in strafkampen. Vooral sinds de oorlog in Oekraïne (of de ‘militaire operatie’, zoals de oorlog daar genoemd moet worden) wordt elke vorm van kritiek de kop ingedrukt.

Kunstenaars worden, net zoals journalisten, mensenrechtenactivisten, advocaten en de lhbti-gemeenschap, al jarenlang tegengewerkt door autoriteiten. Het bekendste voorbeeld is Kremlincriticus Aleksej Navalny. De oppositieleider werd in 2020 vergiftigd met het zenuwgif novitsjok, vermoedelijk door leden van de Russische veiligheidsdienst FSB. Hij werd in Duitsland behandeld en bij terugkomst in zijn thuisland aangehouden en veroordeeld tot tweeënhalf jaar strafkamp. In maart dit jaar kreeg hij nog negen jaar extra voor vermeende fraude.

Eerder deze week vertelde Joelia Tsvetkova in een interview met NRC hoe haar leven sinds de arrestatie is „verwoest”. Ze vermoedt dat ook haar arrestatie werk is van de FSB. Haar kunst en activisme heeft ze inmiddels gestaakt. „Ik weet niet zo goed meer wie ik nog ben, behalve een politieke gevangene.”

