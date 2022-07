Europese Commissie stapt naar rechter om Hongaarse anti-homowetgeving

De Europese Commissie daagt Hongarije voor de rechter vanwege anti-homowetgeving in het land. Het beleid schendt volgens de EC de fundamentele rechten van individuen en daarmee ook de waarden van de Europese Unie. De EC was vorig jaar al een strafprocedure tegen Hongarije begonnen vanwege de wet, waarmee voorlichting aan jongeren over homoseksualiteit en transseksualiteit wordt verboden.

De Commissie zegt een jaar geprobeerd te hebben om Hongarije de wet te laten aanpassen. Die „discrimineert mensen op basis van hun seksuele oriëntatie of genderidentiteit”. Omdat er niks is veranderd, stapt de EC nu naar de hoogste rechter van Europa. Hongarije heeft de wet vorig jaar ingevoerd onder het mom van het bestrijden van kindermisbruik. Lesprogramma’s of films gericht op kinderen mogen geen „afwijking van genderidentiteit, geslachtsverandering of promotie of vertoning van homoseksualiteit” bevatten.

Meer procedures

De EC start vrijdag verder procedures tegen Hongarije vanwege het hanteren van een andere brandstofprijs voor auto’s met een buitenlands kenteken en het weigeren van een zendvergunning voor radiostation Klubradio. Dat buitenlandse auto’s meer moeten betalen voor benzine is „zeer zorgwekkend”, zegt de EC. Het is in tijden van crisis juist belangrijk dat er solidariteit is op het Europese continent.

Dat Klubradio is afgewezen voor een zendvergunning is volgens de Commissie besloten op basis van „ongerechtvaardigde” gronden. De commerciële zender mag al een jaar niet meer uitzenden en was volgens persbureau AP een van de laatste radiokanalen in Hongarije die nog regelmatig oppositieleden en andere kritische stemmen liet horen. De zender is nog wel online te beluisteren.

