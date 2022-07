Een kamikaze, een zandstorm en een vloedgolf: als het weer de geschiedenis verandert

Natuurlijk, de geschiedenis wordt gevormd door grote krachten: ideologieën, sociale ontwikkelingen en grote mannen en vrouwen. Maar soms krijgt de historie een allesbepalende wending door stom toeval: een flinke storm op het juiste moment. Vijf voorbeelden: van 2000 voor Christus tot 1944.

1 De zondvloed

Rond 1900 v.Chr. was sprake van extreme regenval in het gebied waar keizer Yu de Grote zijn prestaties had geleverd

Het lijkt of elke cultuur zijn eigen zondvloedverhaal heeft. Uit de Bijbel kennen we de geschiedenis van Noach en zijn ark. De belevenissen van deze dierenverzamelaar lijken verdacht veel op die van Utnapishtim, een inwoner van Mesopotamië wiens verhaal voor het eerst werd opgeschreven in 2600 v.Chr. Beide legendes gaan waarschijnlijk terug op dezelfde bron, maar dat geldt niet voor de worsteling met het water van Yu de Grote, de eerste Chinese keizer.

Van Yu’s bestaan zijn geen archeologische bewijzen. Als rond 1000 v.Chr. voor het eerst over hem geschreven wordt, liggen zijn daden al vele eeuwen in het verleden. Het verhaal wil dat Yu erin slaagde een catastrofale overstroming van de Gele Rivier te temmen, door het wassende water in kanalen weg te leiden. Op deze manier schiep hij orde uit chaos – en verwierf hij het recht op de heerschappij.

In 2016 publiceerden wetenschappers uit China en de Verenigde Staten een artikel in Science waarmee ze het verhaal van Yu uit de mythologie de geschiedenis in sleepten. Ze hadden archeologisch, seismologisch en geologisch onderzoek gedaan en concludeerden daaruit dat er rond 1922 v.Chr. een gigantische overstroming had plaatsgevonden in het gebied waar Yu zijn prestaties op het gebied van watermanagement had geleverd.

Volgens de onderzoekers had een aardbeving voor een aardverschuiving gezorgd die als een dam in de Gele Rivier terecht was gekomen. Toen het daarna bijzonder hard ging regenen, brak de dam en overspoelde het water honderden kilometers stroomgebied van de rivier.

Het artikel werd met lof ontvangen, maar er was ook kritiek. De onderzoekers zouden te vergaande conclusies hebben getrokken uit hun gegevens. De afgelopen jaren is echter aanvullend onderzoek gedaan – door andere wetenschappers – dat aantoont dat er rond 1900 v.Chr. sprake was van extreme regenval in dit gebied, vooral in de zomer. Dit betekent natuurlijk nog niet dat het verhaal van Yu de Grote in historische zin ‘waar’ is, maar het lijkt er sterk op dat er rond het vermeende begin van zijn heerschappij inderdaad sprake was van erg nat weer.

2 De zandstorm

Het smoesje van de vreselijke woestijnwind belandde via Herodotus in de geschiedenisboekjes

Een ongeluk komt nooit alleen. Ook niet voor Cambyses, koning van Perzië en farao van Egypte. We schrijven 522 v.Chr. en Cambyses dacht dat hij na een succesvolle militaire campagne heel Egypte aan zich onderworpen had, toen hem vanuit twee kanten slecht nieuws bereikte: in Perzië deed zijn broer een greep naar de macht, terwijl in de Libische woestijn, bij de Dakhla Oase, de Ammoniërs in opstand waren gekomen. Cambyses ging naar huis om zijn troon te bevechten, terwijl hij een leger van 50.000 man de woestijn in stuurde om daar orde op zaken te stellen.

De Griekse schrijver Herodotus (485-425 v.Chr.) noteerde in zijn Historiën wat er hierna gebeurde: „Zo ongeveer halverwege de Oase en hun land, zouden de Perzen juist toen ze ’s morgens aan het eten waren, door een verschrikkelijk harde woestijnwind zijn overvallen en zodoende onder het zand zijn bedolven.”

Deze ongelukkige heerschaar is de geschiedenis ingegaan als ‘Het verloren leger van Cambyses’, en heeft een grote aantrekkingskracht uitgeoefend op archeologen en avonturiers. Onder andere de Hongaarse graaf László Almásy (bekend van boek en film The English Patient) en de Britse militair en durfal Orde Wingate waagden een poging – zonder succes. De meest recente expeditie is van 2009, toen een Italiaans team meldde dat ze lichamelijke resten en een bronzen dolk en pijlpunten hadden gevonden in het zand, op een ‘alternatieve route’ richting de oase. Hier zou het leger van Cambyses begraven liggen. Omdat ze hun vondst alleen deelden via een documentaire en niet in een peerreviewed publicatie, vond dit betoog binnen de wetenschap weinig weerklank.

Het laatste woord is voorlopig aan de Leidse hoogleraar egyptologie Olaf Kaper. Hij presenteerde in 2014 een nieuwe theorie, na onderzoek bij de Dakhla Oase. Daar trof hij tempelstenen aan met opschriften over een farao Petoebastis, die een opstand tegen de Perzen ontketende en erin zou slagen de hoofdstad Memphis te bereiken. Het is eenvoudig, denkt Kaper: Petoebastis was erin geslaagd het leger van Cambyses te verslaan en om deze genante nederlaag te verhullen, verzonnen de Perzen het verhaal van de zandstorm. Dat smoesje belandde via Herodotus in de geschiedenisboekjes.

3 Wind van de goden

Dat zo’n extreme storm tot twee keer toe de natie redt, is wel heél toevallig

Laten we het eens overzees proberen. Dat moet de Mongoolse veroveraar Koeblai Khan (1215-1294) gedacht hebben toen hij vanuit Peking, waar hij hof hield, zijn blik wendde richting Japan.

In 1274 zette een Mongoolse vloot koers naar Japan: 900 schepen en 40.000 man. De Japanse samoerai boden dapper weerstand, maar slaagden er op 19 november niet in de landing te voorkomen. Een dag later gebeurde er een wonder: de weergoden grepen in. Een zware tyfoon vernietigde een groot deel van de Mongoolse vloot. De restanten vluchtten naar China.

Koeblai waagde in 1281 een nieuwe poging, nu in de winter, zodat de kans op een storm kleiner was. Zijn plan leek te werken, want de vloot kon ongestoord 140.000 man overzetten. De Japanners hadden echter hun verdediging versterkt. Er ontstond een patstelling rond het bruggenhoofd, die op 14 augustus doorbroken werd toen een tyfoon de helft van de voor anker liggende vloot vernietigde. Opnieuw had de kamikaze, de wind van de goden, zich aan Japanse zijde geschaard. De Mongolen zouden nooit terugkeren.

Dat zo’n extreme storm tot twee keer toe de natie redt, is wel heél toevallig, maar archeologisch onderzoek bevestigde eind twintigste eeuw de ondergang van de Mongoolse vloot. Restte de vraag: gebeurde dat door een storm of door een tsunami? Onderzoek aan sedimenten toont aan dat er aan het eind van de dertiende eeuw fikse stormen door dit gebied zijn getrokken. Het sediment komt overeen met het beeld dat je zou verwachten van een kamikaze in een kustgebied.

4 Onweer op de hei

De man die de post naar Amsterdam bracht, stuitte op de hei bij Hilversum tot zijn verbazing op een legermacht

Een staatsgreep, dat was wat stadhouder Willem II voor ogen had in de zomer van 1650. Willem, de zoon van Frederik Hendrik, vond dat de Hollandse regenten opzij gezet moesten worden. De Staten van Holland wilden namelijk een groot deel van het leger afdanken nu de Tachtigjarige Oorlog voorbij was. Willem wilde echter een groot leger behouden, om roem op het slagveld te vergaren.

Nadat Willem II met het verspreiden van nepnieuws Amsterdam in diskrediet had gebracht – hij liet een pamflet drukken met het verhaal dat de stad samen met Engeland een aanval wilde doen op de andere gewesten van de Republiek – trok een leger onder bevel van Willem Frederik van Nassau-Dietz eind juli 1650 op naar Amsterdam. Het idee was de stad bij verrassing in te nemen.

Al snel ging het mis, lezen we in een verslag over ‘de Aanslag op Amsterdam’. „In de nabijheid van Hilversum werden de ruiters door het onweer overvallen. Het werd zoo geweldig donker dat zij zelfs op het vlakke veld geen hand voor oogen konden zien. Bij het zoeken in de duisternis naar de weg, raakten de compagnieën elkaar kwijt.”

Terwijl de eenheden van de prins van Oranje over de hei doolden, reed Evert Lambertzen langs. Hij bracht de post van Hamburg naar Amsterdam en stuitte tot zijn verbazing op een legermacht. Omdat behalve de bevelhebber niemand wist waarom ze op weg waren naar de stad, lieten de soldaten Lambertzen passeren. Die vertelde bij aankomst meteen wat hij gezien had, waarop burgemeester Bicker de poorten sloot en de schutterij liet uitrukken. Hij dacht dat het om een bende plunderende soldaten ging, maar voorkwam op deze manier de staatsgreep van Willem II.

De stadhouder, die dezelfde dag nog het slechte nieuws ontving, „altereerde soo schrickelijk, dat hy van de tafel op stont, ende de brief met voeten trampte”. Willem stierf later dat jaar, op 24-jarige leeftijd, aan de pokken.

5 D-Day dag later

Als generaal Eisenhower het advies van Irving Krick had opgevolgd, was de landing in Normandië uitgelopen op een ramp

Het was de moeilijkste beslissing uit de loopbaan van generaal Dwight D. Eisenhower. Op 4 juni, om vier uur ’s ochtends, moest hij de knoop doorhakken: ging de geallieerde landing in Normandië door op 5 juni, zoals gepland, of moest de invasie worden uitgesteld vanwege de slechte weersvoorspelling? Zijn hoofdmeteoroloog James Stagg kwam met een analyse van de voorspellers in drie verschillende stations: een storm zou een veilige landing op de 5de onmogelijk maken. Eisenhower luisterde naar de kenners, en stelde de amfibische operatie uit. De volgende dag had Stagg beter nieuws: op 6 juni zou er enkele uren gunstig weer zijn. De geallieerde opperbevelhebber zette het sein op groen. De landing werd een succes en 6 juni zou als D-Day de geschiedenis ingaan.

Wat Eisenhower niet wist, was dat er achter de schermen slaande ruzie was tussen de meteorologen. Dit conflict knetterde na de oorlog nog decennia lang door, toen de betrokkenen in boeken de lof over de cruciale prognose naar zich toe wilden halen.

De Amerikaan Irving Krick maakte het daarbij het bontst. Hij deed aan ‘analoog voorspellen’: voor een weersituatie zocht hij in de meteorologische archieven naar gelijksoortige omstandigheden. Hij bekeek dan welk soort weer het vaakst volgde. Dat weer voorspelde hij dan.

Dit was geen onbekende methode, maar hij schoot nu schromelijk tekort. Krick voorspelde namelijk voor 5 juni goed weer. Voor de dag erna deed hij hetzelfde, maar als Eisenhower zijn advies had opgevolgd, was de landing uitgelopen op een ramp. Dat weerhield Krick er niet van na de oorlog te claimen dat de invasie doorgang had gevonden, omdat hij de juiste doorpakmentaliteit had gehad, in tegenstelling tot die voorzichtige Britten.

Aan de andere kant van de discussie bevond zich de Noor in Britse dienst Sverre Petterssen. Hij had in Noorwegen en bij MIT in de VS de eerste stappen gezet in het analyseren van de straalstroom. Petterssen zag niets in een landing op 5 juni. Ook over 6 juni had hij zijn twijfels, maar de chef van zijn weerstation stemde uiteindelijk mee met de Amerikanen en een ander Brits team, werkzaam op de admiraliteit.

Uiteindelijk had niemand het helemaal goed. Een lagedrukgebied bij de Shetlandeilanden zou volgens alle drie de teams wegtrekken naar het noordoosten. In plaats daarvan zakte het echter naar het zuidoosten, richting de Noordzee. Dit leidde tot slechter weer op 6 juni, maar zorgde er ook voor dat andere lagedrukgebieden een paar dagen op afstand werden gehouden. Daardoor konden in de dagen na D-Day moeiteloos versterkingen worden aangevoerd. Het ging pas mis tussen 19 en 22 juni, toen stormen de kunstmatige havens van de geallieerden zwaar beschadigden.