Ed Sheeran gered door gretige muziekliefde

Na de sobere stijl van eerdere concerten, kiest Ed Sheeran nu voor technische en muzikale bravoure. Niet dat hij vroeger geen muzikaal elan had: Sheeran was een eenpersoonsband, die zichzelf begeleidde via een loop station (dat door hem ter plekke gespeelde fragmenten herhaalt). Door deze ingenieuze werkwijze kon hij solo optreden in pubs en kraakpanden. En toen hij eenmaal een ster was, ten overstaan van tienduizenden in arena’s.

Maar nu biedt Sheeran spektakel, in de twee avonden uitverkochte Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Overal hangen plectrum-vormige schermen, een lampenkap-achtige constructie die op en neer zweeft boven het hoofdpodium, er staan vier mini-podia voor zijn muzikanten als satellieten omheen. Zelf staat Sheeran op een zwarte draaischijf waardoor hij voor iedereen zichtbaar moet zijn, al kijkt een groot deel van het publiek vooral naar zijn rug en oranje schoenzolen.

Ed Sheeran in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Foto Zakary Walters

Rommelig, maar toegankelijk

Zo creëerde Sheeran opnieuw een hindernis: spelen met bandleden die over de ruimte verspreid staan. De zaal bood een rommelige aanblik, door de vele stalen constructies en kleurige projecties, de choreografie van vlammen om Sheeran heen, de komende en gaande muzikanten – want uiteindelijk speelde hij het grootste deel alleen.

Toch redde Sheeran zich. Want de 31-jarige zanger heeft een vanzelfsprekend soort toegankelijkheid tegenover het publiek, ongedwongen pratend en dansend. Maar het is vooral zijn gretige muzikaliteit en muziekliefde die hem aantrekkelijk maakt. Hij deed het al talloze keren maar de toewijding waarmee hij op de klankkast van zijn akoestische gitaar slaat om een beat voor de loop station te maken, is wervend. Ed Sheeran doorleeft zijn muziek.

Het repertoire van zijn vier hit-albums is tweeslachtig: doorsnee of toch met een eigen draai. Nummers als het oudere ‘Sing’, ‘Photograph’ (met smachtende falset) en de tekst van ‘Overpass Graffiti’ (‘onze liefde blijft, als graffiti op het viaduct’) geven reliëf. Ook het door Sheeran voor Justin Bieber geschreven ‘Love Yourself’ bleek een gevoelig hoogtepunt, dat door 67.000 aanwezigen werd meegezongen.

Pop Ed Sheeran. Gehoord: 14/7 Johan Cruijff Arena, Amsterdam. Herhaling: 15/7 aldaar. ●●●●●