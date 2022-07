De thuiskok geeft deze week heerlijke recepten uit de Borrelbijbel. Vandaag gevuld ei met avocado: „Kook de eieren 8 minuten, giet ze af en koel de eieren 3 minuten onder de koude kraan.”

Mag ik dadelijk nog maar 2 minuten douchen.

Lezers zijn de auteurs van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl