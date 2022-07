Jonge zeehonden krijgen te eten in het Duitse zeehondenstation Friedrichskoog in in Sleeswijk-Holstein, waar zieke en verlaten zeehonden worden opgevangen. Dertig jaar geleden sloten Nederland, Duitsland en Denemarken een verdrag over het behoud van zeehonden in de Waddenzee. Vorig jaar was de zeehondenpopulatie op ongeveer weer hetzelfde niveau als in 1900.

Foto Christian Charisius / AP