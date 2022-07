Diepgang bij Op1 kan dus wel, maar bij het boerenprotest liep alles door elkaar

Dat moeten talkshows vaker doen: uit de studio gaan en ergens in het land gaan zitten. Op1 werd donderdagavond uitgezonden vanuit de Rotterdamse haven. Buiten, aan de waterkant, tussen stapels containers, stond een tafel met deskundigen die kwamen praten over het probleem van de cocaïnesmokkel. Het zag er fantastisch uit en het loonde dat er slechts één onderwerp werd besproken. Hierdoor konden presentatoren Hugo Logtenberg en Amber Kortzorg rustig de omvang en de breedte van het probleem bespreken. Van de moorden en de corruptie tot de witgewassen Russische miljoenen waarmee de Amsterdamse woningmarkt wordt verstoord. De tafel was een mooie mix van politici (minister, burgmeester), misdaadbestrijders, journalisten en ervaringskundigen. Zo nu en dan hoorde je meeuwen of een scheepstoeter.

Nu moet ik nog iets rechtzetten. Vorige week schreef ik over de nieuwe RTL-talkshow Renze, waar de boerenlobby gratis zendtijd kreeg, en stelde dat alle talkshows kritiekloos amusement waren, vermomd als journalistiek. Dat was tegen het zere been van een lezer, die mij erop wees dat er Op1 wél goede, kritische presentatoren had.

Ik trok me de kritiek aan en besloot eens te kijken hoe Op1 het boerenprotest behandelde.

Moeizame aanleiding

Vorige week woensdag stond de talkshow geheel in het teken van de boeren. Friese agenten hadden het vuur geopend op een tractor met een 16-jarige bestuurder. Dat was een moeizame aanleiding want als snel liepen er diverse zaken door elkaar: politiegeweld, werkdruk bij de politie, de stikstofcrisis, en het protest. Eén olifant in de kamer werd niet benoemd: de boerenterreur. Althans: in de 21ste minuut werd een vernietigende compilatie van boerengeweld vertoond. Maar daar ging verder niemand op in. En pas in de 39ste minuut benoemde Jan Struijs van de politiebond het werkelijke probleem: „We moeten van de stikstofcrisis geen veiligheidscrisis maken.”

Net als bij Renze mochten de aanwezige agrariërs van presentatoren Tijs van den Brink onweersproken zeggen dat boeren een terechte en vreedzame strijd voeren. Boeren zijn „in principe geen agressieve mensen”. De Nederlandse landbouw was de diervriendelijkste en milieuvriendelijkste ter wereld, meende koeienboerin Annemiek Koekoek, die ooit deelnam aan Boer Zoekt Vrouw.

Waarheidsliefde

De tweede aanwezige koeienboerin, Nynke Koopmans, is politica voor de uiterst rechtse partij BVNL, een FVD-afsplitsing. Forum en zijn splinters staan niet bepaald bekend om hun waarheidsliefde. Een problematische gast dus, waarop presentatoren extra alert moeten zijn. Maar Koopmans mocht onweersproken haar onzin verkopen, en kreeg geen kritische vragen.

Een dag later had Op1 de beschoten boerenzoon Jouke Hospes aan tafel. Sven Kockelmann stelde hem de juiste vragen, maar ook hij vergat te benoemen dat de jongen had deelgenomen aan illegale acties: het blokkeren van de voedselvoorziening en rijden met zijn tractor op de snelweg. De ouders van de jongen mochten onweersproken zeggen dat alle agressie tijdens de acties louter van de politie kwam. De boeren hadden niets gedaan. „Een en al harmonie.”

In juni verscheen een rapport van de ombudsman van de publieke omroep over Ongehoord Nieuws, waarin Margo Smit ook andere talkshows de maat nam: „Met name in talkshows […] is onderscheid tussen feit en mening niet steeds voldoende duidelijk.” En: „Presentatoren en ook hun redacties moeten altijd doorvragen. Je geeft geen vrij spel aan een gast en zijn of haar boodschap en je bent geen doorgeefluik.”

Doet Op1 de boerencrisis beter en kritischer dan Renze? Zeker. Dient ze als doorgeefluik van boerengasten? Helaas ook.