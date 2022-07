Ik heb Chris Froome ooit vergeleken met een sprinkhaan. Een sprinkhaan op de fiets. Die puntige ellebogen en knieën aan sprikkige armen en benen, met dat gekke grote hoofd er bovenop – omdat de rest van zijn lijf zo klein is. Of nou ja: zo dun. Dat was het toen althans. Hij lijkt wat zachter en ronder geworden, en hij heeft meer haar. Hij zit nog lelijker op de fiets dan toen. Schever. Hoekiger. Misschien is zijn bekken niet meer helemaal recht gekomen, ik weet het niet precies.

Voor het eerst in jaren observeer ik Chris Froome, en daar is ook tijd voor, want voor het eerst in jaren rijdt hij weer eens goed in beeld, vooraan. In de ontsnapping richting Alpe d’Huez. Zijn stijl doet nog steeds pijn aan de ogen, maar ik vind het zo fijn hem weer te zien. Vertrouwd.

Mildheid overvalt me, en een vreemd soort vertedering. De man die altijd breekbaar leek maar nooit knakte in de vier Tours die hij won, maar drie jaar geleden alles brak. Omdat de wind hem tegen een wand aan kwakte toen hij zijn neus wilde snuiten, tijdens de verkenning van de tijdrit in de Dauphiné. Hij reed bijna zestig toen hij zijn hand van het stuur haalde en de wind vat op zijn hoge velgen kreeg.

Woesj. Bam.

Als een insect onder de vliegenklapper tegen de muur. Zijn hele rechterflank was gebroken. Dijbeen. Elleboog. Heup. Ribben. Een lulliger ongeluk kun je bijna niet verzinnen, maar een antiheld gaat nooit glorieus ten onder. Die wordt, bijvoorbeeld, geveld door een snottebel.

Ik vergeleek hem ooit met een sprinkhaan, maar terwijl ik kijk, denk ik: hij is nu een vlinder. Met doorschijnend dunne vleugels, en een wat stijf en hoekig lijf. Chris Froome weet zelf als geen ander hoe je daarmee om moet gaan. Als kleine jongen had hij als hobby vlinders vangen, in valstrikken van rottende bananen en muggennetten. Dat leerde hij van zijn buurman, een van de beroemdste vlinderverzamelaars van Kenia.

Ving hij een vlinder, dan hielp zijn buurman hem met het conserveren van het diertje. Ze injecteerden warm water in het dode vlinderlijkje om het weer zacht te maken. Daarna spreidden ze de vleugels uit op een stuk karton, om ze vervolgens met speldjes vast te prikken. Een zorgvuldig priegelwerkje, dat heel voorzichtig moest. Een vlindervleugel scheuren is immers zo gebeurd.

Misschien vergaat het Chris Froome daarom wel zo goed deze etappe: het is bloedheet. Elke bidon warm geworden water die hij over zijn hoofd en in zijn nek giet, verzacht zijn door het ongeluk verstijfde lijf. Hij schudt en knikt op en neer richting zijn stuurpen, zoals hij altijd deed. Ja, hier ben ik weer. En nee, ik wil geen medelijden. Geen medelijden omdat ik ooit een groot kampioen was, en daarna jaren in de schaduw reed. Het was mijn eigen keus om door te gaan, al reed ik achteraan. Het was geen kwestie van willen, of kunnen, maar van moeten. Ik kan niet anders. Dit is mijn leven.

Het raakt me. Voor het allereerst hoop ik vurig dat hij gaat winnen, op de Alpe, of anders later in de Tour. Want daar rijdt geen sprinkhaan. Daar rijdt geen robot. Daar rijdt een man die zijn vleugels weer heeft gespreid, omdat hij intens van fietsen houdt.

Marijn de Vries is oud-profwielrenner en journalist.