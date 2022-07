De Amazonevlinder die krokodillentranen drinkt

Een eenling is het, de zwart-wit gestreepte vlinder linksonder. In een zwerm van lichtgele zwavelvlinders vliegt deze Protographium agesilaus mee langs de oever van de Manicorérivier, in het Braziliaanse deel van het Amazoneregenwoud.

Kite swallowtail wordt de zwart-witte vlinder in het Engels genoemd, wat te vertalen is als ‘vliegerzwaluwstaart’. De soort staat erom bekend om vaak samen te vliegen met zwavelvlinders, die net als het in Nederland veel voorkomende koolwitje tot de familie van de witjes oftewel de Pieridae behoren. Het is veiliger voor de zwaluwstaarten om gezelschap te zoeken dan om helemaal in hun eentje te vliegen: dan zijn ze een veel makkelijker prooi.

De vlinders vliegen van waterpoel naar waterpoel, om te drinken én om noodzakelijke mineralen zoals natrium tot zich te nemen. Om die reden drinken ze ook weleens schildpadden- en krokodillentranen.

De foto is gemaakt tijdens een recente Greenpeace-expeditie door Brazilië, om aandacht te vestigen op het belang van het Amazoneregenwoud. De Manicoré is een zijtak van de Madeirarivier, en die stroomt zelf vervolgens in de Amazone.