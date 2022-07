Curaçao handelde onrechtmatig bij opvang gevluchte Venezolanen

Curaçao heeft onrechtmatig gehandeld bij het vasthouden van ongedocumenteerde Venezolanen. Dat heeft de rechtbank in de hoofdstad Willemstad donderdag besloten na een kort geding, melden persbureau ANP en NOS. De vluchtelingen hadden te maken met een strenger regime dan reguliere gevangenen. Dat is ontoelaatbaar volgens de rechter en een schending van de mensenrechten onder het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens.

Het kort geding was aangespannen door tien Venezolanen, vier vrouwen en zes mannen. De vrouwen waren voor de behandeling van de zaak al in vrijheid gesteld. De rechter heeft donderdag bepaald dat de mannen ook per direct vrij moesten komen. Ze zaten sinds 31 mei vast.

‘Benauwde en donkere cellen’

De rechter is voor de uitspraak gaan kijken in de cellen in de SDKK-gevangenis. De ongedocumenteerden zouden daar achttien uur per dag in „benauwde en donkere” cellen moeten doorbrengen. Ook waren er nauwelijks recreatiemogelijkheden en was er geen zinvolle dagbesteding mogelijk. De Venezolanen werden in het cellenblok van de gevangenis vastgehouden omdat een nieuwe opvang voor ongedocumenteerden nog niet klaar is.

Mede door de economische problemen in Venezuela ontvluchtten de afgelopen jaren tienduizenden mensen hun land richting de Caraïbische eilanden, waar ze vaak worden vastgezet. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International vroeg in een rapport eerder al aandacht voor de situatie van de ongedocumenteerden in Curaçao. Migranten zouden onder druk worden gezet om akkoord te gaan met uitzetting naar Venezuela en slechts beperkt toegang hebben tot juridische hulp. Amnesty baseerde die conclusies destijds onder meer op een bezoek aan de cellen en gesprekken met 22 gevluchte Venezolanen. Onder hen waren enkele minderjarigen, die zeiden bij hun aanhouding mishandeld en gescheiden te zijn van gezinsleden. Een paar kinderen zouden zelfs het land zijn uitgezet zonder dat hun ouders daarvan op de hoogte werden gesteld.

Amnesty stelde dat Nederland indirect heeft bijgedragen aan mensenrechtenschendingen door steun te verlenen. Nederland heeft daarop begin dit jaar financiële steun aan Curaçao voor onder meer bijstandsverzoeken van gevluchte Venezolanen tijdelijk opgeschort, omdat de „bejegening van vreemdelingen” op cruciale aspecten tekortschiet.