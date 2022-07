Complotdenker Micha K. mag uitgeleverd worden aan Nederland. Dat heeft de rechtbank in Noord-Ierland vrijdag besloten, bevestigt het Nederlandse Openbaar Ministerie na berichtgeving in het AD. Volgens K., die een celstraf van zes maanden voor het bedreigen van journalisten moet uitzitten, zou uitlevering schadelijk voor hem zijn vanwege zijn zwakke gezondheid. Dit argument werd volgens het AD door de Noord-Ierse rechter aan de kant geschoven. Of K. in hoger beroep gaat tegen de uitspraak is niet bekend.

Naast de zes maanden die K. al moet uitzitten, wordt hij in Nederland vervolgd voor het bedreigen van RIVM-directeur Jaap van Dissel. K. vluchtte vorig jaar naar Noord-Ierland om zijn straf te ontlopen, maar werd daar vervolgens op grond van meerdere arrestatie- en uitleveringsverzoeken van Nederland opgepakt.

Samen met mede-complotdenkers Wouter R. en Joost K. verspreidde K. verhalen over vermeende satanische pedonetwerken en rituele kindermoorden in Bodegraven. Ze zeiden dat slachtoffers daarvan op een begraafplaats in Bodegraven liggen, waarna tientallen complotdenkers de plek bezochten en bloemen bij de graven van kinderen neerlegden - tegen de wil van de nabestaanden in. Eerder deze maand kregen Wouter R. en Joost K. maandenlange celstraffen opgelegd wegens bedreiging en het verspreiden van complottheorieën.