Bosbranden teisteren Zuid-Europa

Bosbranden hebben deze week duizenden hectares bos verwoest in meerdere Zuid-Europese landen, die kampen met droogte en hoge temperaturen. Portugal, Spanje, Frankrijk, Kroatië en Turkije zijn door de branden getroffen.

In Gironde, een provincie in het zuidwesten van Frankrijk, is volgens de Franse kranten Le Figaro en Le Monde sinds dinsdag 5.000 hectare bos afgebrand. Tienduizend mensen zijn geëvacueerd vanwege het vuur, dat door bijna duizend brandweerlieden wordt bestreden. Festiviteiten rondom de nationale feestdag op 14 juli zijn op veel plekken aangepast of afgelast.

In Portugal woeden vrijdag volgens Jornal de Notícias veertien branden, donderdagavond waren dat er nog 27. Terwijl de noodtoestand is afgekondigd, staakt een deel van de Nationale Garde om betere arbeidsvoorwaarden af te dwingen. Hulp bij bosbranden is een van de taken van de Garde.

Een lid van de brandweer kijkt naar een bosbrand in Serradilla del Arroyo, Spanje. Foto Susana Vera/Reuters Een bosbrand in Landiras, in het zuidwesten van Frankrijk. Foto Franse Brandweer via AP Een blusvliegtuig boven een bos in Ladrillar in het westen van Spanje. Foto Gustavo Valiente Herrero/Europa Press/AP Brandweerlieden in de Extremadura in Spanje, op donderdag. Foto Susana Vera/Reuters Bluswerk in Portugal. Foto Armando Franca/AP

Klimaatverandering

De Spaanse brandweer deelt op Twitter een stroom beelden van bosbranden verspreid over het westen van het land. Volgens de Spaanse krant El Pais hebben de vlammen ook nationaal park Monfragüe bereikt. Meer dan 6.000 hectare is verwoest, schrijft de krant op basis van lokale autoriteiten.

Duizenden mensen in het zuidwesten van Turkije zijn volgens persbureau Reuters geëvacueerd nadat branden op woensdag uitbraken. Sterke winden wakkerden de brand aan, die inmiddels weer onder controle is. Vorig jaar woedden in Turkije de hevigste bosbranden ooit, waardoor 140.000 hectare bos werd weggevaagd.

Blusvliegtuigen zijn volgens Reuters ingezet om branden te bestrijden aan de kust van Kroatië. Ook hier is dat geslaagd, schrijft Novi List. De Kroatische krant citeert de minister van Binnenlandse Zaken: „We waren klaar voor het brandseizoen, de brandweer heeft goed werk geleverd. We moeten ons ervan bewust zijn dat klimaatverandering de belangrijkste verandering van de komende jaren is.”