Welke club kiest Druw Jones? En kiest het honkbaltalent voor Oranje?

Druw Jones heeft alles in zich om het nieuwe boegbeeld van het honkbal in de Verenigde Staten, Curaçao én Nederland te worden. Zijn oog- handcoördinatie is bijzonder, zijn slagkracht is verbluffend, zijn snelheid is ongekend, zijn reflexen zijn uitzonderlijk en een bal gooien kan hij als de beste. De 18-jarige outfielder staat zondag bij de jaarlijkse draft niet voor niets op de eerste plaats. Baltimore Orioles heeft, als slechtst presterende ploeg van het afgelopen seizoen, de eerste keus als de dertig organisaties uit de Major League Baseball (MLB) de grootste talenten van de highschools, colleges, universiteiten en amateurteams mogen kiezen. „Ik heb nog nooit een groter talent van zijn leeftijd gezien dan hij. Ik ben ervan overtuigd dat Druw zal slagen”, zegt zijn highschoolcoach Brian Krehmeyer.

Druw Jones stond de voorbije achttien jaar vooral bekend als de zoon van Andruw Jones (45). De honkbalgrootheid uit Curaçao, die op zijn negentiende debuteerde bij Atlanta Braves en uitgroeide tot een van de beste spelers van de MLB. De slugger from Willemstad was een voorbeeld voor een nieuwe generatie honkballers uit Curaçao als Andrelton Simmons (Chicago Cubs), Didi Gregorius (Philadelphia Phillies), Jurickson Profar (San Diego Padres), Kenley Jansen en Ozzie Albies (beiden Atlanta Braves). Deze profs kwamen, op Albies na, allemaal uit voor het Nederlands honkbalteam en vormen op hun beurt weer een inspiratiebron voor de lichting van Druw Jones. Daartoe behoort ook de dubbelhandige pitcher Jurrangelo Cijntje, zoon van oud-catcher Michelangelo Cijntje, die bij de draft op plek 283 staat.

Nationale media

De Amerikaan Brian Krehmeyer zag in de jaren negentig van de vorige eeuw Andruw Jones komen uit Curaçao om hem daarna in het shirt van de Braves regelmatig te zien schitteren. En aan het begin van deze eeuw zag hij diens zoon Druw Jones via de kindergarten groot worden op de Wesleyan High School in Norcross. „De gelijkenissen tussen de twee zijn ongelooflijk”, vertelt Krehmeyer via Zoom. „Ze hebben dezelfde bijzondere stijl en een enorm atletisch vermogen. Dat zie je als Druw in het outfield op een bal jaagt. Maar ook bij de manier van slaan. Hoe de bal van zijn knuppel komt.”

De honkbalcoach zag al snel dat Druw Jones een uitzonderlijk talent is. „Hij kwam vanzelf bovendrijven. Als tiener gooiden we hem op het honkbalveld in het diepe door hem met jongens te laten spelen die drie of wel vier jaar ouder waren”, vertelt Krehmeyer. „Dat was geen enkel probleem. Druw kon ze bijhouden en ontwikkelde zich in een enorm tempo.”

De aandacht voor Druw Jones nam het afgelopen jaar steeds grotere vormen aan. De wedstrijden van het schoolteam werden steevast bezocht door scouts van grote clubs en nationale media zetten de jonge honkballer in de schijnwerpers. Zo stond hij onlangs op de cover van het blad Baseball America. Er was ook negatieve aandacht. Fans van andere teams probeerden hem uit te dagen. Krehmeyer moet lachen als dat ter sprake komt. „Bij vrijwel elke uitwedstrijd werd er ‘overrated’ vanuit het publiek tegen Druw geroepen. Niet zelden antwoordde hij dan met een homerun of een driehonkslag. Meestal maanden de tegenstanders dan het publiek tot stilte”, zegt de coach. „Op Druw maakte het allemaal weinig indruk.”

Krehmeyer had nooit het gevoel dat Andruw Jones zich te veel met de ontwikkeling van zijn zoon bemoeide. „Hij hield afstand. Het enige wat Andruw tegen me zei, was: ‘Good game coach’ . Pas toen ik hem een keer uitnodigde, richtte hij zich tot Druw en zijn team. Dat maakte natuurlijk indruk op die jongens.”

Hoewel de gelijkenissen groot zijn, lijkt het vrijwel uitgesloten dat Druw net als zijn vader al op zijn negentiende in de MLB zal spelen. Krehmeyer: „Verschil is dat Andruw ooit als tiener direct vanuit Curaçao werd vastgelegd. Bovendien zijn de tijden veranderd. De jongste prof in de MLB is nu 21 jaar. Dus Druw zal waarschijnlijk zo’n drie jaar te gaan hebben in de minor leagues.”

De eerste stap in de profloopbaan van Druw Jones zal zondag plaatsvinden als op het Xbox Plaza in Los Angeles de draft begint. Hij is the number one pick. Met andere woorden: hij wordt gezien als het grootste talent van de VS. Er ligt voor hem een miljoenencontract in het verschiet. Al kan hij er ook voor kiezen om zich verder te ontwikkelen bij de Vanderbilt University, om zich over twee jaar een nog betere uitgangspositie te verschaffen.

De Nederlander Jurriaan Lobbezoo (45) stond 26 jaar geleden voor een enigszins gelijke keuze, toen hij in de 28ste ronde door Houston Astros werd gedraft als pitcher van Indian River College in Fort Pierce. „Mijn hart ging toen wel even sneller kloppen. Op advies van mijn coach besloot ik er niet op in de gaan. Dat had ik achteraf beter wel kunnen doen. Maar de uitgangspositie van Druw is zó goed dat hij wel voor het profavontuur zal kiezen”, zegt oud-international Lobbezoo.

World Baseball Classic

Verschillende kenners zijn het erover eens dat Druw Jones nu al een verrijking zou kunnen zijn voor het Nederlands team. Volgend jaar maart staat de World Baseball Classic op het programma – het WK honkbal voor professionals waar Andruw Jones twee keer namens Nederland als outfielder aan deelnam. Omdat de roots van zijn vader op Curaçao liggen, kan de geboren Amerikaan Druw Jones kiezen voor de VS, Curaçao of Nederland.

Kreymeyer weet dat hij trots is op zijn band met Nederland. „Druw speelde soms met vlaggetjes van het land van zijn vader.” Bondscoach Hensley Meulens laat vanuit New York weten dat het „fantastisch om te zien is hoe Druw op een jonge leeftijd in de voetsporen van zijn vader treedt”. De huidige assistent-slagcoach van New York Yankees zou Druw Jones graag in het ‘Koninkrijksteam’ zien. „Het is aan hem en zijn familie om die keus te maken”, zegt Meulens.

De familie Jones houdt de kaarten nog voor de borst en laat vragen onbeantwoord. Het is nu eerst de vraag of hij door de ‘oranje’ Orioles wordt gekozen voordat duidelijk wordt onder welke vlag hij gaat spelen.