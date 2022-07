Voor fraude veroordeelde Chileense ex-burgemeester duikt op in Ter Apel

De Nederlandse politie heeft woensdag een Chileense ex-burgemeester aangehouden in Ter Apel. Het gaat om Karen Rojo, zo schrijven Chileense media, die in maart werd veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf voor fraude met gemeenschapsgeld. Met haar aanhouding komt een einde aan de vlucht van een vrouw die in Chili wordt gezien als corrupt politicus, maar die in haar eigen ogen „een politiek vluchteling” is.

Campagne met gemeentegeld

Rojo was twee opeenvolgende termijnen burgemeester van Antofagasta, een havenstad in het noorden van Chili. De verkiezingscampagne voor haar tweede termijn werd deels gefinancierd met gemeentegeld, zo oordeelde de rechtbank in 2020. Het Hooggerechtshof bevestigde op 23 maart 2022 haar celstraf van vijf jaar, maar toen was Rojo al vertrokken.

De IJzeren Dame, zoals ze in Chili werd genoemd, was naar Nederland gevlucht op een KLM-vlucht die ze ter plekke op de luchthaven cash had betaald. Interpol werd op de hoogte gebracht, maar Rojo bleef 112 dagen onder de radar, tot woensdag. Ze werd, op verzoek van Chili, gearresteerd in Ter Apel. Ze had zich daar gemeld bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers.

Geen eerlijk proces

Maar in Chili woedt geen oorlog en werken de rechtbanken zoals hoort in een democratie. Toch heeft Rojo naar eigen zeggen geen eerlijk proces gehad. Ze noemde haar vonnis overtrokken en ziet zich als „politiek gevangene”, zo schrijft de Chileense krant La Tercera. Ze was al bezig zich te laten registreren als politiek vluchteling. Of ze die procedure doorzet is niet bekend; het COA, verantwoordelijk voor de aanmelding en opvang van asielzoekers, weigert te reageren op de zaak. Na haar arrestatie is ze in Rotterdam voorgeleid. Ze blijft daar tot er uitspraak is gedaan over haar uitlevering, zo bevestigt het Openbaar Ministerie aan NRC.