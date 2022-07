Vingegaard pareert aanvallen Pogacar in etappe naar Alpe d’Huez, Pidcock pakt ritzege

De Brit Tom Pidcock heeft de twaalfde etappe van de Tour de France op zijn naam geschreven. De renner van Ineos Grenadiers was in de 165 kilometer tellende bergrit met start in Briançon en finish op de Alpe d’Huez de sterkste man van de kopgroep. Daarachter wist de Deense klassementsleider Jonas Vingegaard meerdere aanvallen van de Sloveen Tadej Pogacar gemakkelijk te pareren, terwijl de Fransman Romain Bardet wegviel uit de top drie.

In de tweede zware Alpenrit op rij koos het Jumbo-Visma van Vingegaard ervoor de koers te controleren. Een kopgroep met relatief ongevaarlijke renners voor het klassement mocht vooruit blijven om te strijden voor de overwinning op de Alpe d’Huez. Onder anderen viervoudig tourwinnaar Chris Froome en het jonge Ineos-talent Pidcock zaten mee in de ontsnapping, waarbij die laatste indruk maakte met zijn bochtentechniek in de afdalingen. Het beslissende gat sloeg Pidcock echter op de slotklim: hij reed weg bij zijn medevluchters en kwam als eerste over de finish.

Daarachter was het lang wachten tot de klassementsrenners zich lieten zien. Terwijl onder meer Romain Bardet, de nummer twee in het algemeen klassement, al was gelost, viel Pogacar met nog drie kilometer te gaan tot twee keer toe aan. Vingegaard bleef beide keren gemakkelijk in zijn wiel, waarna de renner van UAE Emirates weer van kop afging. De twee kwamen op de top van de Alpe d’Huez in dezelfde tijd over de streep.

Eerste rit in gele trui voor Vingegaard

Voor Vingegaard was het donderdag zijn eerste rit ooit als drager van de gele leiderstrui in de Tour. De 25-jarige Deen veroverde woensdag de eerste plaats op Pogacar in het klassement, die in de rit over de Galibier naar de Col du Granon minuten moest toegeven op dagwinnaar Vingegaard. Meteen na afloop had de Sloveen zich strijdvaardig getoond, door een aanval aan te kondigen in de etappe naar de Alpe d’Huez.

Omdat Pogacar er ondanks zijn pogingen niet in slaagde om donderdag weg te rijden bij zijn grootste concurrent, blijft Vingegaard in het algemeen klassement een voorsprong behouden van 2.22 minuten. Wel is de Sloveen door het lossen van Bardet gestegen naar plaats twee. De Brit Geraint Thomas staat nu derde op 2.26 minuten van het geel.