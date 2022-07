Ten huize van een vriendin werd ik de salon binnengeleid door haar vierjarige kleinzoon: „Ga zitten.” Er ontspon zich een gesprek, waarbij hij meteen ter zake kwam: „Hoe oud ben jij?”

„71”, antwoordde ik naar waarheid.

„Dat is wel erg oud!”, vond hij.

„Ja”, zei ik, „maar het gaat vanzelf.”

„Gaat ook wel weer over”, sprak hij troostend.

