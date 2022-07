Steeds meer gezinnen kloppen aan bij armoedestichtingen

Stichtingen voor gezinnen in armoede zien de hoeveelheid aanvragen voor financiële of materiële steun dit jaar toenemen. Het gaat vooral om een toename in hulpaanvragen voor zwemlessen, (kinder)fietsen en kleding. Dat bevestigen Stichting Leergeld en Stichting Nationaal Fonds Kinderhulp donderdag aan NRC, na berichtgeving van NU.nl.

Stichting Leergeld, die zich inzet voor kinderen uit gezinnen met geldzorgen, kreeg in het eerste half jaar van 2022 „ruim 200.000” hulpaanvragen binnen, zo zegt een woordvoerder. „Dat is een stijging van 39 procent ten opzichte van 2021. Gezinnen die elke maand nét konden rondkomen, redden het tegenwoordig niet meer door de stijgende energiekosten en inflatie. Die extra kosten per maand zijn een nekslag.”

Verdubbeling

Een woordvoerder van Stichting Nationaal Fonds Kinderhulp zegt dat het gemiddeld aantal aanvragen is verdubbeld: van vijftig naar honderd aanvragen per dag. De stichting helpt gezinnen door dagjes uit, kleding of opleidingen te financieren. Naar verwachting zal de stijging in aanvragen nog langer doorzetten. „We merken nu al dat we aan bemiddelaars moeten vragen of ze andere potjes kunnen proberen als er een aanvraag is, zodat we geld overhouden. Ook geven we in sommige gevallen minder dan we normaal zouden doen. Waar we eerst 150 euro gaven voor de aanschaf van een fiets, kijken we tegenwoordig of het ook met 100 euro kan.”

Voor nu is het de vraag of de stichtingen niet zelf in de geldproblemen komen. Een woordvoerder van Leergeld zegt dat enkele stichtingen al moeite hebben met het bekostigen van de toename. „Stichtingen zijn afhankelijk van gemeenten en donaties, als deze stijging doorgaat weten ze niet hoe ze daar dit jaar mee om moeten gaan. Als de vraag toeneemt, moeten we dat wel kunnen bieden.”

Kinderhulp beaamt dat scenario. „Als dit nog jarenlang doorzet en aanvragen harder stijgen dan onze inkomsten, moeten we verzoeken afwijzen. Dat is het laatste wat we willen: nee zeggen tegen de kinderen die dat al zo vaak te horen krijgen.”