Stedelijk Museum Amsterdam komt met Buro Stedelijk

Opkomende kunstenaars, vormgevers en curatoren krijgen vanaf 2023 de ruimte in het Stedelijk Museum Amsterdam om te experimenteren met nieuw werk. Dan opent op de begane grond van de oudbouw van het Stedelijk het nieuwe Buro Stedelijk, de langverwachte opvolger van het Stedelijk Museum Bureau Amsterdam (SMBA). Jonge makers zullen er zo’n vier keer per jaar de mogelijkheid krijgen hun werk te presenteren. De gedachte erachter is dat ideeën die jonge makers in Nederland hebben zo makkelijk teruggekoppeld kunnen worden aan het museum. Dat is ook de reden waarom de opvolger van (SMBA) in het museum zelf zit, legt Rein Wolfs, directeur van het Stedelijk uit.

Het SMBA, dat van 1993 tot 2016 als onderdeel van het museum een projectruimte bood voor actuele Amsterdamse kunst, was destijds aan de Rozenstraat gevestigd. Net als toen zullen ook in de nieuwe projectruimte kunstenaars te zien zijn die net aan de Nederlandse academies zijn afgestudeerd. Wolfs: „We hebben niet voor niets een knipoog naar de oude naam, al hebben we het nu over buro in plaats van bureau.” Anders is dus de plek en ook ongetwijfeld de onderwerpen die aangekaart gaan worden door de jonge kunstenaars. „We zijn benieuwd hoe de nieuwe generatie nu kijkt naar onderwerpen als globalisering of naar hoe wij als museum onderwerpen aanpakken”, zegt Wolfs. „Het kan zijn dat we ook van hen teruggekoppeld krijgen dat we te woke zijn. Ik ben heel benieuwd hoe de jongere generatie daar tegenaan kijkt.”

Er is voor drie jaar subsidie voor dit plan, dat gemaakt is in afstemming met de Rijksakademie en De Ateliers. „Deze twee instellingen hebben vertegenwoordigers in de adviesraad, maar hebben beslist geen abonnement om hun studenten aan het Buro te koppelen”, benadrukt Wolfs. Een ander voordeel van het intern houden van het Buro Stedelijk is volgens Wolfs de ligging aan het Museumplein in Amsterdam. Het draait er weliswaar om de drie grote musea, „maar er komen ook steeds meer kleine musea en pop-ups omheen. We moeten er voor oppassen dat er van alles hier aan kunstinitiatieven wordt gepresenteerd, maar dat de allervroegste moderne kunst, die wij hier tonen, vergeten wordt.”

Buro Stedelijk zal geleid worden door een zelfstandige curator. De vacature daarvoor is intussen door het Stedelijk opengesteld.