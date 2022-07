Hoort al dat politieke gedoe wel thuis in de Eerste Kamer?

Van alle oppositiepartijen in de Tweede Kamer had JA21 de meest dreigende toon richting het kabinet aangeslagen over eventuele steun voor de Voorjaarsnota. Als we niet genoeg van onze wensen binnen krijgen, was in de voorbije weken steeds de boodschap van fractievoorzitter Joost Eerdmans, dan zien we elkaar straks wel ‘aan de overkant’, in de senaat. Want: „We zijn zo groot in de Eerste Kamer dat we echt een verschil kunnen maken.”

Niet voor niets gingen premier Mark Rutte (VVD) en minister Sigrid Kaag (Financiën, D66) in mei met de hoed in de hand langs bij JA21 en andere partijen die het kabinet aan een meerderheid in de Eerste Kamer kunnen helpen.

Volgens politieke veteranen heeft de Eerste Kamer de laatste jaren onmiskenbaar een grotere politieke rol gekregen. Ben Knapen, fractievoorzitter van regeringspartij CDA in de Eerste Kamer, ziet dat met lede ogen aan. „Het is niet heel democratisch wanneer we hier de Tweede Kamer gaan kopiëren. De Eerste Kamer heeft toch echt een andere rol. We moeten inhoudelijk naar wetsvoorstellen kijken en ons niet te veel laten beïnvloeden door politieke belangen van de Tweede Kamer.”

Afgelopen dinsdagavond laat werd de maandenlange verhitte politieke strijd om extra koopkrachtmaatregelen in de Voorjaarsnota in de Eerste Kamer beslecht. GroenLinks en PvdA bleven kritisch over de in hun ogen veel te magere koopkrachtverbetering. JA21 hielp het kabinet aan een meerderheid: het stemde vóór de kabinetsvoorstellen zonder dat die waren aangepast.

We doen echt bijna de hele dag niets anders dan tweedekamertje spelen Annemarie Jorritsma fractievoorzitter van de VVD in de Eerste Kamer.

Motie over lastenverlichting

Senator Lennart van der Linden, woordvoerder Sociale Zaken voor JA21, laat weten, anders dan de Tweede Kamerfractie van zijn partij, met de plannen te hebben ingestemd omdat een week eerder een motie van zijn partij over lastenverlichting voor de middenklasse met steun van coalitiepartij VVD in de Tweede Kamer was aangenomen. „Als de VVD niet door Rutte wordt teruggefloten ga ik ervan uit dat we dit voorstel straks bij Prinsjesdag terugzien.”

Volgens sommigen wordt zo het onderscheid tussen de twee Kamers minder duidelijk. „We doen echt bijna de hele dag niets anders dan tweedekamertje spelen”, zegt Annemarie Jorritsma, fractievoorzitter van de VVD. De oud-minister (Paars I en II) ziet dat op meerdere vlakken: afstemming tussen Eerste en Tweede Kamerfracties; bewindslieden die harder moeten werken om oppositiepartijen in de Eerste Kamer voor zich te winnen; steeds meer debatten over beleid in plaats van over wetgeving en een enorme groei aan moties. „Er zitten ook zo veel overbodige moties tussen”, verzucht Jorritsma, „met uitspraken tegen het kabinetsbeleid die vaak ook al in de Tweede Kamer zijn aangenomen.”

De Eerste Kamer is altijd een politiek orgaan geweest, zegt emeritus hoogleraar parlementaire geschiedenis Joop van den Berg, maar de situatie is „echt veranderd” sinds het kabinet Rutte-II van VVD en PvdA (2012-2017) er geen meerderheid had. Vanaf dat moment begon het gekonkel achter de schermen. In eerste instantie met oppositieleiders in de Tweede Kamer (D66, ChristenUnie, SGP), die vervolgens gingen ‘afstemmen’ met hun partijgenoten in de Eerste Kamer.

Daarnaast signaleert Van den Berg een toegenomen profileringsdrang, vooral van radicale oppositiepartijen als de PVV en FVD en kleinere fracties die geen evenknieën in de Tweede Kamer hebben. „Ook in de senaat is de versplintering toegeslagen.” De Eerste Kamer telt inmiddels zestien fracties. Die hebben allemaal de behoefte om hun punt te maken en via sociale media de wereld in te sturen.

Het verklaart volgens Van den Berg ook de overvloed aan moties. Het afgelopen jaar zijn er 119 moties in de Eerste Kamer in stemming gebracht. Van den Berg, van 1992 tot 1996 senator voor de PvdA: „Als er destijds één motie per maand werd ingediend, was dat veel.”

Volgens senator Paul Frentrop (ex-FVD) „staat nergens” dat de Eerste Kamer zich niet te veel met de inhoud mag bemoeien.

Politiek scoren

Fractievoorzitters Jorritsma en Knapen vinden dat de Eerste Kamer er helemaal niet voor is om met moties politiek te willen scoren. De primaire taak van de senaat is volgens hen het bewaken van de kwaliteit van wetgeving: op rechtmatigheid, op doelmatigheid en op uitvoerbaarheid. Knapen: „Als je die beperkte taakopvatting niet consciëntieus wilt uitvoeren en beide Kamers van het parlement precies hetzelfde gaan doen, moeten we ons afvragen of we de democratie nog wel dienen.”

Dat senaatfracties zich niet altijd laten leiden door de opstelling van hun partij in de Tweede Kamer toonde de PvdA dinsdag. Anders dan de Tweede Kamerfractie stemden de PvdA-senatoren vóór het Europese handelsverdrag met Canada (CETA).

Volgens senator Paul Frentrop (ex-FVD) „staat nergens” dat de Eerste Kamer vooral moet letten op de kwaliteit van wetgeving en zich niet te veel met de inhoud mag bemoeien. „De Eerste Kamer heeft die taken zelf bedacht omdat we gewoon overbodig zijn geworden.” Van den Berg beaamt dit: grondwettelijk bestaat die rol als toetser van kwaliteit van wetten niet. „Het was Herman Tjeenk Willink die in zijn tijd als voorzitter (1991-1997) over die taakopvatting is begonnen.”

Frentrop herkent de grotere aandacht van het kabinet voor de Eerste Kamer, sinds het moet vechten voor steun. Maar die is selectief en opportunistisch. Toen hij nog deel uitmaakte van de grote FVD-fractie (twaalf zetels in 2019) werd hij geregeld uitgenodigd door bewindspersonen. Hij kwam ook in het Torentje. Na een aantal interne conflicten viel Forum (ook) in de Eerste Kamer uiteen. Frentrop leidt nu een tweemansfractie. Komt hij nog weleens bij een minister op de koffie? „Ze groeten me netjes hoor, maar verder word ik volstrekt genegeerd.”

