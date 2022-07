Rotterdams onderzoek: zorgfraude loont

Het terugvorderen van zorggelden na fraude met persoonsgebonden budgetten (pgb’s) is voor gemeenten in de praktijk vrijwel onmogelijk. Zij moeten aantonen dat er in het geval van fraude door pgb-zorgverleners sprake is van dubbele opzet, zowel bij ontvanger als aanbieder van zorg, al ligt het initiatief voor de fraude in de praktijk meestal bij de zorgaanbieder en is die dubbele opzet er niet. Patiënten of cliënten hebben geregeld geen weet van de fraude met het voor hen bestemde zorggeld.

Het gevolg is dat de drie grote steden de afgelopen jaren nauwelijks pgb-zorggelden hebben kunnen terugvorderen. Dat bevestigen de zorgwethouders van Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, na vragen van NRC.

Donderdag stuurde het Rotterdamse college een onderzoek van onderzoeksbureau LokaleZaken naar de gemeenteraad, waarin de aard, ernst en omvang van zorgfraude in Rotterdam onder de loep zijn genomen. Een van de conclusies van het rapport Zorgfraude in Rotterdam, ondermijnend genoeg is dat zorgfraude loont. Zelfs als de gemeente fraudeurs bestuursrechtelijk aanpakt.

De maatregelen die gemeenten kunnen opleggen, hebben beperkte gevolgen voor zorgfraudeurs. Dat leidt tot het weglekken van aanzienlijke sommen zorggeld naar netwerken die georganiseerde fraude plegen. In 2020 werden er in Rotterdam 44 bestuursrechtelijke onderzoeken afgerond naar zorgfraude, waarbij de betalingen werden stopgezet, waardoor er dat jaar 329.207,77 euro aan zorgkosten werd uitgespaard. In die onderzoeken vonden nog geen terugvorderingen plaats.

De zorgfraude kent volgens het onderzoek ruwweg drie varianten: zorg in rekening brengen die niet wordt geleverd, duurdere zorg in rekening brengen, of onnodige zorg verlenen. Patiënten en cliënten trekken nauwelijks aan de bel omdat ze vaak tot kwetsbare groepen behoren: ze hebben een verstandelijke beperking, psychische problemen of beheersen het Nederlands gebrekkig. Ze hebben vaak geen weet van de fraude. Fraudeurs ronselen deze cliënten geregeld doelbewust.

Capaciteit bestrijding beperkt

Het echt aanpakken van de fraude is ingewikkeld, zo wordt in het Rotterdamse onderzoek geconstateerd. Bij het Meldpunt Zorgsignalen en Fraude van de gemeente Rotterdam werken acht toezichthouders, twee administratief medewerkers en een coördinator. Vanwege die beperkte capaciteit is het „bij lange na niet mogelijk om alle meldingen te onderzoeken”, stellen de onderzoekers. Ook werken er geen buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s) waardoor het niet mogelijk is strafrechtelijke opsporingsmiddelen in te zetten, zelfs niet als een casus daar wel om vraagt. Informatie-uitwisseling tussen politie, Belastingdienst en gemeente is ingewikkeld. Op dit moment wordt er in Rotterdam „niet of sporadisch” strafrechtelijk onderzoek ingesteld naar een van fraude verdachte Rotterdamse zorgaanbieder.

Het Rotterdamse college stuurde naar aanleiding van het rapport een brief aan de gemeenteraad waarin ze pleiten voor onder meer betere informatiedeling binnen de gemeente en het vooraf beter toetsen van zorgaanbieders op kwaliteit, onder meer door de kennis van contractmanagers over fraude te verbeteren. Daarnaast wordt het aantal toezichthouders uitgebreid en zullen alle toezichthouders opgeleid worden tot boa. Ook pleit het Rotterdamse college voor het wijzigen van de Wet maatschappelijke ondersteuning, zodat niet meer hoeft worden aangetoond dat ook de ontvanger van zorg opzettelijk fraudeerde.

Nauwelijks terugvordering

Ook in Amsterdam en Den Haag is het terugvorderen van pgb-zorggelden een probleem. Een woordvoerder van de Amsterdamse zorgwethouder laat weten dat het terugvorderen nog niet is ingezet. Volgens Amsterdam zou het schrappen van de dubbele opzet in de wet dit kunnen vergemakkelijken.

Terugvorderen kan in theorie wel, zegt een woordvoerder van de gemeente Den Haag. Sinds 2016 wordt een clausule in nieuwe contracten tussen gemeenten en budgethouders opgenomen die vastlegt dat dubbele opzet geen vereiste meer is. Maar in de praktijk blijkt dat erg ingewikkeld: terugvorderen kan dan alleen via een civiele procedure, waarbij de patiënt of cliënt de zorgaanbieder aansprakelijk stelt. In de praktijk is dat „lang niet altijd realistisch”, omdat het gaat om „kwetsbare zorgontvangers die iemand uit een crimineel netwerk niet tegen zich in het harnas wil jagen.”

In 2021 heeft Den Haag het contract met 15 zorgaanbieders beëindigd vanwege onregelmatigheden. In totaal is er voor 320.000 euro geblokkeerd en voor 18.000 euro teruggevorderd. De mogelijkheden van terugvorderen zijn volgens wethouder Kavita Parbhudayal (Zorg, VVD) veel te beperkt. „De huidige praktijk voelt als fout parkeren zonder dat er een boete of wielklem in het verschiet ligt. De fraudeur loopt immers geen enkel risico.”

Minister Conny Helder (Langdurige Zorg, VVD) heeft vorige maand aangekondigd het dubbele-opzet-vereiste te willen gaan schrappen voor gemeenten. Het zal worden meegenomen in een wetsvoorstel dat voor het zomerreces van 2023 naar de Tweede Kamer wordt gestuurd. Tot het zover is, hebben gemeenten volgens een woordvoerder wel andere mogelijkheden om pgb-zorggelden terug te vorderen, onder meer door de fraude aan te merken als een onrechtmatige daad jegens de gemeente. Het ministerie zegt „zich niet te kunnen vinden” in de conclusie dat zorgfraude loont.