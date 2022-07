Rijkswaterstaat gaat boerenprotestvlaggen ‘voor de veiligheid’ verwijderen

Rijkswaterstaat gaat omwille van verkeersveiligheid boerenprotestvlaggen — de omgekeerde Nederlandse vlag — verwijderen van bruggen, viaducten en verkeerslichten. Dat bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van RTL Nieuws. „Het is zonder vergunning niet toegestaan om vlaggen of spandoeken aan rijkseigendommen te bevestigen. Dat was altijd al zo, alleen komt het nu ineens in de publiciteit. Of wij het met de boerenprotesten eens zijn of niet is irrelevant.”

De vlaggen en spandoeken hangen boven en naast rijkswegen door heel het land, als protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. Volgens Rijkswaterstaat is dat om twee redenen niet veilig. „Allereerst leidt het af. Als je in de auto zit ben je geneigd even te kijken. Dan let je niet meer op de weg.” Angst voor slecht vastgemaakte doeken is het tweede motief. „Je wil echt niet dat zo’n vlag losraakt en op een autovoorruit terechtkomt.”

Voor zover bij Rijkswaterstaat bekend zijn er tot op heden geen ongelukken gebeurd door protestvlaggen. „Maar dat is lastig om met zekerheid te zeggen: wij zijn niet overal. We willen gevaarlijke situaties vóór zijn.” Het is niet zo dat de verkeersdienst actief op zoek gaat naar vlaggen: pas als medewerkers ze tegenkomen, gaan ze over tot verwijdering. Om „precedentwerking” te voorkomen wordt er geen onderscheid gemaakt tussen veilige en onveilige vlaggen, aldus de woordvoerder.

De omgekeerde vlag werd voor het eerst gebruikt in 2019 tijdens boerendemonstraties in Den Haag. Daarna dook het symbool vorig jaar op bij demonstraties tegen het coronabeleid. Het is een teken dat stamt uit de zeevaart: een omgekeerde vlag betekende vroeger dat het schip in nood verkeerde. Sinds een maand zijn de vlaggen overal te zien op het platteland, als symbool van onvrede met de stikstofplannen van het kabinet.