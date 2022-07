Rajapaksa dient ontslag in als president Sri Lanka

Gotabaya Rajapaksa heeft donderdag zijn ontslag ingediend als president van Sri Lanka. Dat deed hij door een e-mail te sturen naar de parlementsvoorzitter, melden internationale persbureaus. Zijn ontslag is daardoor nog niet officieel, dat gebeurt op zijn vroegst vrijdag als het document wordt geverifieerd.

Demonstranten in Sri Lanka reageerden volgens persbureau AP met gejuich op de aankondiging van het ontslag. Ze bevonden zich op dat moment bij de ambtswoning van de president, ondanks een avondklok. In Sri Lanka is het vanwege een economische crisis al maanden onrustig. Er is een groot tekort aan voedsel, brandstof en medicijnen. Een deel van de woede van de betogers is gericht op de familie van president Rajapaksa, die zich schuldig zou hebben gemaakt aan corruptie en nepotisme.

Afgelopen weekend werd de ambtswoning van Rajapaksa bestormd door een menigte, waarop hij vluchtte en toezegde af te treden. Via de Malediven is Rajapaksa donderdag in Singapore beland. Premier Ranil Wickremesinghe, die tot waarnemend president is benoemd, riep kort na het vertrek van Rajapaksa uit het land de noodtoestand uit. Hij heeft bekendgemaakt dat het parlement op 20 juli een nieuwe president zal kiezen. Ook Wickremesinghe is niet populair, zijn woning in Colombo is afgelopen weekend in brand gestoken door anti-overheidsdemonstranten.

