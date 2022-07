Omwonenden Schiphol klagen Staat aan voor ‘vliegtuiglawaai’, ondanks aangekondigde krimp

Omwonenden van Schiphol slepen de Nederlandse staat voor de rechter vanwege geluidshinder. De stichting Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder (RBV), die hen vertegenwoordigt, eist dat minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat, VVD) „een einde maakt aan de ernstige hinder en slaapverstoring die worden veroorzaakt door het vliegverkeer op Schiphol.” Dat staat in een verklaring op de website van RBV.

De timing van de stichting is opvallend, omdat Harbers vorige maand juist aankondigde dat Schiphol mede door geluidshinder voor het eerst moet gaan krimpen. Vanaf november 2023 mag de luchthaven maximaal 440.000 vluchten per jaar afhandelen: 60.000 minder dan nu. Desalniettemin is stichting RBV van mening „dat de Staat onrechtmatig handelt en het recht op bescherming van de persoonlijke leefomgeving van omwonenden schendt.”

Minister Harbers gaat de dagvaarding „goed bestuderen”, laat hij weten aan persbureau ANP. Het kabinet wil een evenwicht vinden tussen „het belang van een goede internationale luchthaven, het bijbehorende goede vestigingsklimaat en het belang van een betere en gezondere leefomgeving”. De aangekondigde krimp is daar onderdeel van, aldus Harbers. Ook wil de overheid omliggende woningen beter isoleren tegen vliegtuiglawaai.

Gezondheidsschade

Stichting RBV meent dat het vliegtuiglawaai dagelijks meer dan 200.000 mensen hindert en de slaap van 23.000 mensen verstoort. Vliegtuigverkeer van Schiphol produceert volgens de aanklagers veel meer lawaai dan de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) toelaatbaar vindt. De Staat wordt „verblind door de wens om van Schiphol een internationale hub-luchthaven te maken” — met gezondheidsschade tot gevolg, stellen zij.

Eind 2020 bleek uit onderzoek van de GGD dat geluidshinder rondom Schiphol is toegenomen, zowel vóór als tijdens de coronacrisis. Toen adviseerde de gezondheidsdienst het aantal vluchten terug te brengen en de normen van WHO te volgen. Nu produceert Schiphol meer geluid dan de WHO voor landen in de Europese Unie toelaatbaar vindt. Daarnaast wees RIVM-onderzoek onlangs uit dat omwonenden door ultrafijnstof van vliegverkeer mogelijk een verhoogde kans hebben om te overlijden aan hartritmestoornissen.