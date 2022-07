OM seponeert aangifte Gündogan tegen partijleden Volt

Het Openbaar Ministerie (OM) gaat niets doen met de aangifte van Nilüfer Gündogan tegen haar oude partij Volt, partijleider Laurens Dassen en dertien andere mensen. Dat heeft een woordvoerder bevestigd aan NRC, na berichtgeving van het AD. Het parket vindt de aangifte van Gündogan niet belangrijk genoeg om er de politiecapaciteit op te zetten die nodig is om „een groot aantal getuigen” te horen. „Zoals altijd moet het OM keuzes maken”, zegt een woordvoerder.

Het conflict tussen zelfstandig Tweede Kamerlid Gündogan en haar oude partij Volt kan beter niet via de strafrechtelijke weg worden opgelost, meent het OM. Daar lijkt Gündogan gehoor aan te geven: ze wil nu dat de civiele rechter uitkomst biedt. De politicus schrijft op haar Twitter dat het betoog van het OM haar alsnog „voldoende erkenning” heeft geboden, mede omdat de dienst volgens haar schreef dat mogelijk „één of meer van de personen en of de vereniging van Volt zich schuldig hebben gemaakt aan smaad jegens u.”

Eind februari deed Gündogan aangifte van smaad en laster tegen haar oude partij, Dassen en dertien andere personen nadat die haar hadden beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Vijf van de melders vertelden hun verhaal in NRC. Volt schorste de 45-jarige Gündogan wegens de beschuldigingen uit de fractie — een besluit dat de politicus succesvol aanvocht bij de rechter. Alsnog besloot de partijtop van Volt haar te royeren, ook omdat Gündogan weigerde haar aangifte tegen de melders in te trekken.