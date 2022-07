OM eist 7 jaar cel en tbs voor man die agent in gezicht stak tijdens avondklok

Het Openbaar Ministerie eist een celstraf van zeven jaar en tbs voor een man die op 10 maart 2021 in Groningen een politieagent in zijn gezicht stak en een agente verwondde. De 33-jarige Amerikaan wordt verdacht van poging tot doodslag. Dat meldt het OM donderdag.

Het incident vond plaats toen de avondklok gold, die was ingesteld vanwege de coronapandemie. De agenten zagen twee mannen zonder licht fietsen en hielden hen staande, waarop een van de mannen na een woordenwisseling de mannelijke agent aanviel. Na een worsteling sloegen de twee mannen op de vlucht. De agent raakte ernstig gewond aan hals en gezicht en overleefde de aanval ternauwernood, zijn collega liep twee verwondingen op aan haar bovenbeen.

Drie dagen na de steekpartij werden de twee mannen aangehouden in Noord-Frankrijk, waar zij rondreden in een huurauto. In de auto troffen de autoriteiten messen aan, waarbij op een van de messen het DNA van de politieman zat. De twee mannen werden overgeleverd aan Nederland.

Kans op herhaling

Deskundigen van het Pieter Baan Centrum constateren dat de man zonder behandeling opnieuw de fout in zou kunnen gaan, en er sprake is van een psychische stoornis. Zo kampt hij met „een gebrek aan inzicht in eigen handelen en waanachtige overtuigingen”. Het OM neemt daarom het advies over om de man in een kliniek te laten behandelen.

Overigens is het nog maar de vraag of een tbs-behandeling mogelijk is. Omdat de man een vreemdeling zonder verblijfstatus is, kan hij niet terugkeren in de Nederlandse maatschappij - een van de doelen van een tbs-behandeling. Een andere mogelijkheid is dat hij zijn in Nederland opgelegde straf in de Verenigde Staten ondergaat. Volgens het OM is nog onduidelijk of in dat geval ook de tbs-maatregelen kan worden overgenomen. „Deze vraag is uitgezet bij de Amerikaanse autoriteiten, maar daarop is nog geen reactie ontvangen.”