NPO vraagt Commissariaat voor de Media salarisvoorstel Jeroen Pauw te onderzoeken

Het bestuur van de NPO heeft het Commissariaat voor de Media gevraagd een salarisvoorstel door presentator Jeroen Pauw uit 2019 te onderzoeken. Aanleiding daarvoor is een publicatie door BNR van het voorstel, zo bevestigt de NPO donderdag. Met dit salarisvoorstel wilde Pauw het wettelijke salarisplafond voor presentatoren omzeilen. Het Commissariaat voor de Media deed al onderzoek naar de naleving van salarisregels voor presentatoren bij de publieke omroep; de NPO heeft nu gevraagd ook de zaak-Pauw te onderzoeken.

De presentator had tot 2019 een eigen talkshow, genaamd Pauw, bij omroep BNNVARA. In 2019 pleitte hij er bij de omroep voor om het programma ook in 2020 te laten maken. Pauw wilde daarvoor een volledig ministersalaris krijgen. Ook vroeg hij om afnamegarantie voor zijn eigen productiebedrijf, TVBV, ter waarde van 500.000 euro. NPO-presentatoren mogen maximaal de WNT-norm verdienen, die voor dit jaar is vastgesteld op 216.000 euro. Ministers mogen jaarlijks maximaal 170.910 euro verdienen.

BNNVARA liet destijds weten niet akkoord te kunnen gaan met het voorstel, waarna Pauw meldde te stoppen met zijn avondshow. Eerder bleek uit onderzoek van NRC dat de toenmalig NPO-baas Frans Klein zich vervolgens met de zaak begon te bemoeien. Klein voelde de noodzaak om een avondtalkshow én Jeroen Pauw bij de publieke omroep te houden. In de uiteindelijke afspraken bleef Pauw betrokken bij de publieke omroep: zijn bedrijf TVBV produceert avondshow Op1, die Pauw heeft vervangen. Ook zou TVBV andere programma’s voor de NPO kunnen maken.

