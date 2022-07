Nieuw ontdekte dino had korte maar toch krachtige armpjes

Na de Tyrannosaurus rex is er nu nóg een vleesetende dinosaurus ontdekt met opvallend korte voorpoten. Meraxes gigas leefde op het zuidelijk halfrond tijdens het Krijt, zo’n 97 miljoen jaar geleden – pakweg 20 miljoen jaar voordat T. rex ten tonele verscheen. De twee soorten waren niet aan elkaar verwant. Over de functie van de korte armpjes is slechts te speculeren, schrijven Argentijnse en Amerikaanse onderzoekers in Current Biology.

Maar liefst 11 meter lang was Meraxes gigas – vernoemd naar een draak uit een boek van de fantasy-auteur George R. R. Martin – en zo’n 4.000 kilo zwaar. Hij behoorde tot de Carcharodontosauridae, een groep die op de evolutionaire stamboom ver afstaat van de Tyrannosauridae. Het deels complete skelet dat nu in zuidelijk Argentinië is gevonden was van een volwassen dinosaurus, tussen de 39 en 53 jaar oud. Daarmee was Meraxes gigas een langlevende soort. De ruim 120 centimeter lange schedel was voorzien van kleine hoorns en andere uitsteeksels en instulpingen, vermoedelijk om een partner mee te versieren.

Armen van vijftig centimeter

Opvallend is dat de lengte van de voorpoten nog niet eens de helft bedroeg van de lengte van het bovenbeenbot, schrijven de paleontologen. Hoewel de gevonden rechterarm niet helemaal compleet is, valt op basis van een afgebeeld schaalbalkje in het artikel te concluderen dat de lengte vermoedelijk iets meer dan 50 centimeter bedroeg.

In het verleden zijn er diverse verklaringen bedacht voor de voorpoten van de T. rex. Ze zouden bedoeld zijn om een partner mee te omklemmen tijdens de paring, of om in balans te blijven tijdens het rennen. En vorige maand nog kwam er opeens een nieuwe plausibele theorie naar buiten: de armpjes zouden zo kort zijn om te voorkomen dat de T. rex er door soortgenoten in werd gebeten tijdens het vechten om een prooi. Zo’n bijtwond kan flink infecteren en dan levensbedreigend zijn.

In Current Biology vermoeden de auteurs dat de korte armpjes simpelweg een bijverschijnsel waren van de dinobouw: de nadruk lag op de ontwikkeling van de grote schedel, en als gevolg kwamen de voorpoten er wat bekaaid vanaf. Oftewel: hoe groter de kop, des te korter de arm.

Toch sluiten de paleontologen niet uit dat de voorpoten ook een functie hadden. Uit de vorm van het skelet blijkt namelijk dat ze wel degelijk waren voorzien van flinke spieren, en die zaten er waarschijnlijk niet zomaar voor de sier.