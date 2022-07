Levenslang voor Iraniër voor betrokkenheid bij executies in Iran in 1988

De Iraniër Hamid Noury is in Zweden veroordeeld tot een levenslange celstraf voor zijn betrokkenheid bij massa-executies in 1988 in Iran. Dat melden Zweedse media donderdag. De 61-jarige Noury zou betrokken zijn geweest bij 110 moorden op politieke gevangenen.

Lees ook: Oppositie Iran vestigt hoop op Zweedse rechter voor vervolging executies

Het is voor zover bekend de eerste keer dat iemand voor de rechter is gebracht en veroordeeld voor de massa-executies in de jaren tachtig in Iran. In 1988 gaf ayatollah Ruhollah Khomeini het bevel om politieke tegenstanders die in de gevangenis zaten, te executeren. Noury werkte toen als assistent-aanklager van de Gohardasht-gevangenis, zo’n vijftig kilometer ten noordwesten van Teheran.

Oorlogsmisdaden

Noury zou in zijn functie een rol hebben gespeeld bij de selectie van de slachtoffers en het organiseren van executies. De precieze reden ervoor is niet bekend, maar mensenrechtenorganisaties leggen een link met de aanval van de militaire tak van de linkse Volksmoedjahedien (MEK) vanuit Irak op Iran in juli 1988.

Noury zelf heeft de beschuldigingen ontkend. Hij werd in 2019 op het vliegveld van Stockholm opgepakt en is in Zweden vervolgd omdat daar ‘universele jurisdictie’ geldt. Daardoor kan het land mensen vervolgen voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid, ook als die ergens anders zijn gepleegd.

In 1988 vond een golf van executies plaats in Iran, met op de achtergrond de Irak-Iranoorlog. Het precieze aantal slachtoffers is nooit duidelijk geworden: schattingen variëren van 3.000 tot 30.000. Iran stelde dat het proces in Zweden beïnvloed was door de MEK en noemde het daarom „politiek gemotiveerd”. Het land eiste dat Noury onmiddellijk werd vrijgelaten. Vanwege de oplopende spanningen raadde de Zweedse minister van Buitenlandse Zaken mensen af om naar Iran te reizen.