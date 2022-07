Met het recent accepteren van controle door de rechter op de levenslange gevangenisstraf heeft dit kabinet de rechtsbescherming van veroordeelden onverwacht verbeterd. En daarmee ook de rechtvaardigheid en legitimiteit van die straf. De drempel om levenslang op te leggen is ermee verlaagd. Wat in tijden van aanslagen, ondermijning en liquidaties welkom is, zie ook het groeiende aantal levenslang vonnissen. Zelfs de machtenscheiding tussen bestuur en rechtspraak is gebaat bij deze terugtred van de politiek.

Een wijs besluit dus, van minister Franc Weerwind (D66, Rechtsbescherming) kabinetten niet langer over gratieverzoeken te laten beslissen. Daarmee zal de praktijk van levenslang straffen, waarschijnlijk voor het eerst deze eeuw wél voldoen aan Europese juridische maatstaven uit 2013. Het Straatsburgse mensenrechtenhof eist herbeoordeling (‘judicial review’) na 25 jaar.

De stap van Weerwind trok aanvankelijk weinig aandacht, totdat de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) en het Adviescollege Levenslanggestraften (ACL) het paradoxaal klinkende advies gaven bij levenslang ook proefverlof mogelijk te maken. Om ook bij deze gedetineerden te beoordelen of ze voldoende voorbereid zijn op terugkeer in de samenleving.

Alle hoop is dus niet verloren voor wie levenslang wordt opgesloten, een belangrijke humanisering van een straf die ook wel is gekarakteriseerd als de doodstraf op termijn. Juist dat recht om ‘ooit’ nog kans te mogen maken op vrijlating was de kern van het Europese verbod op onmenselijk straffen. De fatale uitspraak van minister Donner uit 2004: ‘Levenslang is levenslang’, sindsdien door vele bewindslieden als mantra herhaald, kan worden gearchiveerd. Als de Staten-Generaal tenminste akkoord gaan.

Pas in 2016 kwam er beweging toen staatssecretaris Dijkhoff (VVD ) de weg naar het Adviescollege opende, maar de gratiebeslissing nog aan de bewindspersoon voorbehield. Dat leidde tot een praktijk waarin het Adviescollege uitvoerig gedocumenteerde individuele adviezen voorlegde, waar de verantwoordelijke minister dan nee tegen zei. Berucht werd minister Dekker (VVD ), die zo consequent weigerde dat de rechter diens beslissingen herhaaldelijk als onrechtmatig beoordeelde. Waarna de minister overstag moest, met publieke tegenzin. De Nationale ombudsman constateerde in 2021 dat Dekkers besluitvorming „‘keer op keer niet transparant en slagvaardig” was geweest en onnodig belastend, ook voor de slachtoffers.

Dit gepruts is nu voorbij. Rechters die levenslang durven opleggen, kunnen ook geacht worden die straf te beëindigen als die z’n zin heeft verloren. Tegelijkertijd moeten slachtoffers en de samenleving, leren begrijpen dat levenslang niet altijd levenslang meer hoeft te zijn. Dat zal na twintig jaar een tegenovergestelde boodschap aanhoren, niet vanzelf gaan. Dat zulke daders wel ooit weer vrij kunnen komen is juist niet waar de doorsnee law-and-order burger naar pleegt te verlangen. Het was ook die verwachte terugslag die Dekker er steeds van weerhield om gratie toe te kennen. Ongetwijfeld zijn er nu ook rechts-radicale partijen die hier geen genoegen mee nemen.

Vanzelf zal dit dus niet gaan. Rechtspraak en departement zullen het publiek mee moeten zien te nemen in de nieuwe ratio. Verwachtingen moeten temperen of bijstellen, van begin af uitleg bieden, transparant zijn. Uitleggen dat rehabilitatie óók een doel van het strafrecht is, niet alleen vergelding.