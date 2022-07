Klimaatbeleid duur? Het levert tienduizenden miljarden op

Nederlandse kolencentrales draaien weer op vol vermogen. Duitsland bereidt zich voor om weer smerige bruinkool te verstoken. Europa koopt al het vloeibare gas dat het kan krijgen, waardoor landen in Azië en Latijns-Amerika terug dreigen te vallen op steenkool. Rusland heeft met zijn invasie van Oekraïne een energiecrisis veroorzaakt die de klimaatcrisis verergert: vuile energie wint terrein, uitstoot van broeikasgassen neemt toe.

Pas op dat dit geen trend wordt, klinkt nu de waarschuwing vanuit het Internationaal Monetair Fonds in Washington. „In deze energiecrisis moeten regeringen op korte termijn doen wat nodig is”, zegt IMF-econoom Tobias Adrian aan de telefoon. Gebruik van vuile energie moet niet meer dan een tijdelijke noodmaatregel zijn, vindt hij. „Je moet een duidelijk doel hebben om uit de crisis te raken. Dit doel moet zijn: kolen vervangen door hernieuwbare energie.” Regeringen wereldwijd, zegt Adrian, moeten dit moment „aangrijpen” om de energietransitie te versnellen.

Adrian, Duitser en Amerikaan, bekleedt als directeur monetaire zaken en kapitaalmarkten een hoge positie bij het IMF. Recent publiceerde hij met twee andere economen een opmerkelijk artikel, waarin de drie betogen dat de omschakeling van fossiele naar hernieuwbare energie op de langere termijn enorme winst oplevert voor de wereld. Klimaatwinst – maar óók economische winst.

„Meestal gaat het debat over de kosten van de energietransitie. Die zijn hoog, maar de economische voordelen van de transitie zijn vele malen hoger”, zegt Adrian, die het artikel schreef met de Nederlandse onderzoeker Alissa Kleinnijenhuis (Universiteit van Stanford, Californië) en de Frans-Amerikaanse hoogleraar Patrick Bolton (Columbia, New York en Imperial College, Londen).

78.000 miljard

In hun working paper beschrijven de drie wat er zou gebeuren als energieopwekking met kolen vanaf 2024 geleidelijk verdwijnt. In 2050 mogen er dan per saldo geen nieuwe broeikasemissies meer zijn (net zero), wat nodig is voor beperking van de klimaatopwarming tot 1,5 graden. Zonne- en windenergie vervangen steenkool. Zo’n omslag kost gigantisch veel geld: 29.000 miljard dollar wereldwijd, meer dan het totale bbp van de Verenigde Staten. De meeste investeringen moeten vóór 2030 zijn gedaan, zo’n 3.000 miljard dollar per jaar. De economische winst van deze mondiale megatransitie zou op de langere termijn zichtbaar worden, in de vorm van vermeden klimaatvernietiging. Tegen het einde van de eeuw zou de mondiale bbp-winst liefst 78.000 miljard dollar bedragen, zo’n 80 procent van het huidige wereldwijde bbp. Anders uitgedrukt: tot het jaar 2100 zou de bbp-winst voor de wereld jaarlijks zo’n 1,2 procent bedragen.

Met dit onderzoek zet het IMF voor het eerst de kosten van rigoureus klimaatbeleid naast de baten ervan. IMF-voorzitter Kristalina Georgieva noemde het artikel laatst in een speech. De kosten van grootscheepse klimaatinvesteringen, zei ze, „vallen in het niet bij de bredere voordelen, die in de tienduizenden miljarden lopen”.

Het tekent de omslag in het denken bij het IMF van de afgelopen jaren. Stond het fonds eerder bekend als hoeder van begrotingsdiscipline en economische hervormingen, nu vraagt het óók telkens aandacht voor klimaatverandering als grote bedreiging voor de wereldeconomie.

Kosten en baten

Hoe is de berekening van de drie onderzoekers tot stand gekomen? Ze zetten de prijs van de energietransitie af tegen de opbrengst: de klimaatschade die wordt voorkomen.

Allereerst de kosten. Die bestaan uit schattingen van de benodigde grootscheepse investeringen in zonne- en windenergie, plus compensatie voor de sluiting van de kolensector. Adrian, Kleinnijenhuis en Bolton concentreren zich op steenkool, omdat dit de meest vervuilende energiebron is – wereldwijd goed voor meer dan 40 procent van de uitstoot door fossiele brandstoffen. Compensatie voor getroffen werknemers is niet meegenomen. Aanpassingen aan elektriciteitsnetten en investeringen in batterijopslag evenmin. In een voetnoot staat berekend dat deze het eindresultaat niet fundamenteel zouden veranderen.

Dan de baten. Die zijn gebaseerd op schattingen van de bbp-schade die uitblijft als ‘groen’ kolen vervangt. Ongebreidelde klimaatverandering brengt hoge sociaal-economische kosten met zich mee, betoogt het IMF al jaren. Het fonds maakt gebruik van modellen die de maatschappelijke kosten van klimaatverandering (social cost of carbon, ‘maatschappelijke CO 2 -prijs’) in kaart brengen. Daarbij moet je denken aan schade voor de landbouw (zo dreigt nu de rijstoogst in Noord-Italië te mislukken door extreme droogte), verwoestingen door overstromingen (zoals de miljardenschade vorig jaar in Duitsland, Nederland en België), productiviteitsverlies en oversterfte door hitte, en de kosten die nodig zijn voor extra energie (airconditioning).

Deze maatschappelijke kosten kun je uitdrukken in de schade die één ton CO 2 oplevert. Adrian, Kleinnijenhuis en Bolton gebruiken 75 dollar per ton, het bedrag waarmee het IMF meestal rekent. Ze wijzen erop dat dit een relatief „conservatieve” prijs is. Sommige economen hanteren een veel hogere prijs, soms wel 150 of 200 dollar per ton. Bij een hogere maatschappelijke CO 2 -prijs valt de uiteindelijke bbp-winst nog eens tienduizenden miljarden dollars hoger uit.

Lees ook: Klimaatwetenschapper Antonello Pasini:‘Italië is een hotspot voor klimaatverandering’

Met onzekerheid omgeven

De schattingen van kosten en baten in het artikel zijn met onzekerheid omgeven, geven de auteurs toe. Adrian spreekt van „hypotheses” die worden onderzocht. „We vergelijken twee hypothetische paden in de toekomst. Eén pad waarin de wereld erin slaagt de CO 2 -uitstoot te beperken, en een waarin dat niet lukt en waarin je verwoesting van het milieu zult zien.”

Niettemin zijn de auteurs zeker van hun zaak. Zelfs als je rekent met een heel lage maatschappelijke CO 2 -prijs van 25 dollar, is het nog steeds voordeliger om kolen af te schaffen en te vervangen door groene energie: de bbp-winst bedraagt dan nog steeds 6.600 miljard dollar.

Ronduit onvoordelig is het om kolen (deels) te vervangen door aardgas in plaats van geheel door hernieuwbare energie. Zelfs al gebeurt dit maar voor een derde, dan verdwijnt in de berekening van de drie economen de bbp-winst onder de streep bijna volledig. Dit komt doordat gebruik van gas uitstoot oplevert, en dus klimaatkosten, maar ook omdat investeringen in gas in veel gevallen inmiddels duurder zijn dan in hernieuwbare energie. Deze conclusie staat in schril contrast met het recente besluit van het Europees Parlement om gas bij investeringen te classificeren als ‘duurzame’ energie.

Rest de vraag: wie moet deze mondiale operatie ‘van-de-kolen-af’ gaan betalen? Lang leefde bij het IMF het geloof dat het geld vanzelf naar de juiste plek zou vloeien, als overheden CO 2 -uitstoot maar correct zouden beprijzen. Bedrijven en burgers zouden de maatschappelijke CO 2 -prijs dan echt moeten betalen, in de vorm van belastingen op uitstoot of via CO 2 -emissierechten voor bedrijven. Die prijsprikkel zou fossiele energie vanzelf onaantrekkelijk maken: de markt zou zijn werk doen.

Maar volgens de drie economen is meer nodig, omdat CO 2 -beprijzing wereldwijd onvoldoende van de grond komt. Adrian: „Beprijzing blijkt politiek gezien heel moeilijk rond te krijgen”. Europa, zegt hij, is met CO 2 -beprijzing het verst. Het kent een emissiehandelsysteem voor grote vervuilende bedrijven, waarin de CO 2 -prijs nu zo’n 83 euro per ton bedraagt. „Maar de rest van de wereld is heel ver weg van de 75 dollar die nodig is.”

De drie zijn nog steeds voorstander van CO 2 -beprijzing, maar willen daar niet op wachten. Ze willen direct grote mondiale investeringen in groene energie – en doen daarvoor concrete voorstellen. Van de 29.000 miljard dollar die wereldwijd nodig is, moet het leeuwendeel van de particuliere sector komen, zeggen ze. De publieke sector staat daarbij garant voor de grootste risico’s. Rijke landen zouden de kosten zelf moeten dragen, ontwikkelingsbanken als de Wereldbank zouden een belangrijke rol krijgen in de financiering in arme en opkomende landen.

De particuliere sector (bedrijven, financiële sector, investeerders) zou aan boord moeten worden getrokken door financieringsconstructies waarbij overheden de meest riskante 10 procent voor hun rekening nemen. Voor elke dollar die een overheid investeert, zouden zo negen particuliere dollars kunnen worden gevonden. Adrian: „De vraag onder beleggers naar klimaatvriendelijke investeringen is enorm.” In dit geval gaat het om concrete emissiereductie, dus twijfel aan de duurzaamheid is er niet, denkt hij. Bij veel van de huidige klimaatbeleggingen is dat niet altijd duidelijk.

Opkomende landen

Dan nog moeten regeringen 2.900 miljard dollar (10 procent van de benodigde 29.000 miljard dollar) opbrengen. In de praktijk komt dit erop neer dat rijke landen de komende paar jaar, waarin de meeste investeringen moeten plaatsvinden, jaarlijks zo’n 1 procent van het bbp kwijt zijn. In opkomende landen gaat het om een fors bedrag van 2 procent van het bbp. In opkomende landen als China, India, Brazilië en Zuid-Afrika, die in belangrijke mate draaien op kolen, zijn de meeste investeringen nodig. Azië spant de kroon – 46 procent van de investeringen in de transitie moet daar plaatsvinden, berekenden de auteurs.

Hoe haalbaar is dit? Adrian geeft toe dat het „politiek moeilijk” is kiezers uit te leggen dat afbouw van kolen een goede besteding van belastinggeld is, want kolen zijn relatief goedkoop en de klimaatopbrengsten zijn „niet direct zichtbaar, eerder geleidelijk”.

Net zo lastig zal het zijn de regeringen van rijke landen – verantwoordelijk voor de meeste emissies in het verleden – ervan te overtuigen mee te betalen aan afschaffing van kolen in opkomende en ontwikkelingslanden. Dit is een klassiek probleem bij klimaatonderhandelingen.

Lees ook: Om de wereld te behouden, moet de mensheid stoppen met groeien — welke landen moeten krimpen?

Hoe kunnen rijke landen het beste helpen elders die CO 2 -reductie gedaan te krijgen? Door de Wereldbank en andere ontwikkelingsbanken, zoals de Asian Development Bank, verder te steunen, zegt Adrian. „Zij hebben geweldige ervaring met klimaatfinanciering in samenwerking met de particuliere sector.” Hij hoopt dat de financiering van de beëindiging van energie uit steenkool wereldwijd hoog op de agenda komt tijdens COP27, de VN-klimaatconferentie die in november plaatsvindt in Egypte.