Kermis is voortaan cultureel immaterieel erfgoed

Het carbidschieten in Drenthe, vreugdevuren, bloemencorso’s en fierljeppen in Friesland. Deze en tientallen andere jaarlijks terugkerende tradities staan al meerdere jaren in de lijst van cultureel immaterieel erfgoed in Nederland. De lijst bestaat uit 370 Nederlandse cultuuruitingen, met daarop ook gerechten als de Groningse eierbal en de Indische rijsttafel. Tot deze week ontbrak misschien wel een van de meest roemruchte, in bijna alle delen van het land georganiseerde evenementen: de kermis.

Daar kwam afgelopen donderdag verandering in. Het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland (KIEN) benoemde de kermiscultuur, samen met drie andere culturele uitingen, tot cultureel immaterieel erfgoed. Criteria daarvoor zijn onder meer dat de uiting „springlevend” is en „wordt voortgezet van persoon op persoon”. Ook moeten organisatoren open staan voor veranderingen en mag de uiting niet in strijd zijn met de internationale mensenrechtenverdragen.

Volgens KIEN is de kermis „voor alle leeftijden, voor alle lagen van de bevolking en alle nationaliteiten”. Kermisfamilies hebben „vaak generaties lang een kermisbedrijf” en kinderen leren „het vak door al jong mee te doen”.

Kermisgeschiedenis

De werkgroep Kermiserfgoed, dat al langer opperde voor een plek op de lijst, laat weten „dolblij” te zijn. Eerder noemde Karel Loeff, lid van de werkgroep en erfgoeddeskundige, de kermiscultuur tegen NH Media al „een springlevende cultuur met een eeuwenoude geschiedenis”. Loeff: „De kermis is voor heel veel mensen een ontmoetingsplek. Het is elk jaar weer spannend wie je dit jaar nou weer gaat ontmoeten en hoe die ontmoeting ontstaat.”

De geschiedenis van de kermis gaat terug tot de middeleeuwen. Steden organiseerden handelsmarkten en kerken vierden hun kerkwijding met een Heilige Mis (de kerk-mis). Hieruit ontstonden kermissen: momenten van ontspanning voor de inwoners van stad en dorp, waar allerlei producten te koop waren en kunstenaars hun werk lieten zien. De kermis werd daarmee de plek voor kwakzalvers, doctoren, uitvinders, artiesten en handelaren.

Honderden jaren later doen kermisgangers zich vooral te goed aan suikerspinnen, ritjes in de draaimolen, het reuzenrad en botsautootjes. Toch veranderde de kermis, waarvan de grootste jaarlijks in Tilburg te vinden is, volgens KIEN weliswaar steeds van aanbod maar „niet van karakter”.