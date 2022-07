Kabinet: structurele fouten bij uitgifte paspoorten

Bij de uitgifte van paspoorten zijn een decennium lang structureel fouten gemaakt die corruptie in de hand werken. Uit een grote steekproef bij 17 gemeenten is gebleken dat tussen 2010 en 2019 in ruim 25 procent van de gevallen de procedure voor de uitgifte van paspoorten niet is gevolgd. Dat staat in een brief van staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Digitalisering en Koninkrijksrelaties, D66) aan de Tweede Kamer.

In de vorige week verstuurde brief meldt Van Huffelen dat er meerdere strafrechtelijke onderzoeken lopen naar corrupte ambtenaren. Hoeveel er dat zijn, kan de staatssecretaris niet zeggen vanwege het vertrouwelijke karakter van deze onderzoeken. Maar volgens Van Huffelen „gaat het hierbij, voor zover wij nu weten, om een beperkt aantal corrupte ambtenaren”.

Bij die onderzoeken is inmiddels in tientallen gevallen vastgesteld dat criminelen gebruikmaken van legaal uitgegeven paspoorten met daarop een foto die niet correspondeert met de naam van de gebruiker. Dat aantal zal nog verder oplopen. Met een dergelijk paspoort kunnen criminelen reizen en toch onder de radar blijven.

Begin deze week is bij een openbare zitting in een rechtszaak tegen een Haagse gemeenteambtenaar gebleken dat ruim twintig criminelen de afgelopen jaren legaal uitgegeven paspoorten hebben gekregen. Het onderzoek naar deze ambtenaar is in 2019 begonnen nadat bleek dat Ridouan Taghi bij zijn aanhouding in Dubai een dergelijk paspoort in zijn bezit had. Ook andere criminele kopstukken hebben tussen 2009 en 2016 kunnen reizen met een vals paspoort dat legaal is uitgeven.

De ambtenaar in kwestie deed zowel de aanvraag als de uitgifte voor dat paspoort zelf. Dat is tegen de regels. Een ambtenaar die de aanvraag doet, mag niet betrokken zijn bij de uitgifte van de pas.

Deze zaak heeft een structureel probleem blootgelegd. Voor het onderzoek zijn 8,7 miljoen paspoortaanvragen tussen 2010 en 2019 gecontroleerd. In 2,4 miljoen gevallen zijn de aanvraag en afhandeling door dezelfde ambtenaar gedaan. Dit komt vooral voor in gemeenten met minder dan 100.000 inwoners.

Paspoorten buiten kantooruren

Er zijn meer problemen geconstateerd. In ruim 180.000 gevallen is zonder specifieke reden een pasfoto goedgekeurd terwijl de apparatuur die foto had afgekeurd. En in 18.000 gevallen is afgeweken van procedures voor de looptijd, of zijn paspoorten buiten kantooruren verstrekt wat de controle moeilijker maakt.

Uit het onderzoek is ook gebleken dat het bestand van de gemeenten voor het aanvragen en archiveren van reisdocumenten onjuiste gegevens bevat. Naar de omvang van dit probleem wordt onderzoek gedaan. Ook zijn inmiddels gesprekken gevoerd met de gemeentesecretarissen van de grote gemeenten en is er een verbeterprogramma opgesteld.

Zo krijgen ambtenaren voorlichting en zal baliepersoneel dat betrokken is bij de uitgifte van identiteits- en reisdocumenten verplicht worden gecertificeerd en moeten zij in de toekomst in het bezit zijn van een verklaring omtrent het gedrag.