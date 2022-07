Gasunie: ook zonder Russisch gas geen tekorten komende winter

Gasunie verwacht komende winter geen tekort aan aardgas in Nederland, ondanks het wegvallen van Russisch gas in Europa. Dat meldt het staatsgasbedrijf donderdag. Om een tekort te voorkomen gelden wel enkele randvoorwaarden, zegt Gasunie. Zo moeten kolencentrales op volle kracht blijven draaien en Nederlandse gasopslagen moeten voor minstens 80 procent gevuld zijn.

Ondanks de randvoorwaarden kan Nederland ook nog steeds gas naar Duitsland exporteren, al wordt er wel een contractueel maximum van 35 miljard kubieke meter opgelegd. Het nieuws komt enkele dagen na het sluiten van gaspijpleiding Nord Stream 1 voor jaarlijks onderhoud. Dit hoort tien dagen te duren, maar Duitsland vreest dat Rusland dit moment zal aangrijpen om de gastoevoer verder terug te draaien of zelfs te stoppen.

De verbinding van Rusland naar Duitsland is cruciaal voor de Europese gaslevering door Gazprom. Voor de oorlog was Nederland jaarlijks voor ongeveer 6 miljard kubieke meter afhankelijk van Russisch gas, maar vorige maand werd het laatste contract tussen Gazprom en het Nederlandse handelsbedrijf GasTerra door Rusland opgezegd.

Afgelopen maanden heeft Gasunie naar eigen zeggen hard gewerkt om een Europese gascrisis te voorkomen en afhankelijkheid van Rusland te verminderen. Zo is er afgelopen week een deal gesloten voor 7 miljard kubieke meter aan vloeibaar aardgas (lng) via dochterbedrijf EemsEnergyTerminal. Het lng zal via twee drijvende terminals in de Groningse Eemhaven in gasvorm aan land worden gebracht door een dochteronderneming van Shell en het Tsjechische CEZ.

